La Velada 6 ist im Cartuja-Stadion bereits ausverkauft und könnte die längste aller Zeiten sein

La Velada del Año erreicht seine sechste Ausgabe und bleibt so beliebt wie eh und je, da das Boxevent innerhalb weniger Stunden ausverkauft ist. Das Cartuja-Stadion in Sevilla wird erneut Heimat des von Ibai Llanos organisierten Amateurboxevents sein und weltweit an Millionen von Zuschauern in Spanien und Lateinamerika gestreamt werden, mit einigen der beliebtesten YouTuber und Influencer der spanischsprachigen Welt sowie einigen aus anderen Bereichen wie Musik- oder Sportjournalismus.

Die Tickets für La Velada gingen am Montag um 20:30 MET, 19:30 GMT, während des Livestreams in den Verkauf, bei dem alle Kämpfe (mehr denn je: zehn Kämpfe) angekündigt wurden. Mit Preisen zwischen 50 und 150 Euro dauerten sie nur etwas mehr als drei Stunden: Um 23:53 Uhr bestätigte der offizielle Bericht der Veranstaltung, dass das Stadion ausverkauft war.

La Velada del Año 6: Wann ist es und Liste der Kämpfe

Mit zehn Kämpfen könnte es die längste Velada aller Zeiten sein (die letztjährige Ausgabe, die Twitch-Rekorde brach, hatte sieben Kämpfe).



Edu Aguirre gegen Gastón Edul

Fabiana Sevillano gegen La Parce

Clersss gegen Natalia MX

Lit Killah gegen Kidd Keo

Alondrissa gegen Angie Velasco

Gero Arias gegen byViruZz

Rivers gegen Roro

Marta Díaz gegen Tatiana Kaer

YosoyPlex gegen Fernanfloo

TheGrefg gegen IlloJuan



Was die Länge betrifft, hängt es vielleicht von den musikalischen Auftritten und dem allgemeinen Tempo der Veranstaltung ab, wie viel "Füllmaterial" sie einbauen, aber letztes Jahr dauerte der Stream etwa sieben Stunden und begann um 20:00 Uhr MEZ. La Velada 6 beginnt ebenfalls um 20:00 Uhr MET, 19:00 GMT am Samstag, den 25. Juli.

Natürlich sind musikalische Auftritte eine der Hauptattraktionen für viele Menschen, die diese Veranstaltungen verfolgen. Die Übertragung am Montag drehte sich ganz um die Kämpfe, und bisher wurde kein Künstler bestätigt, obwohl Gerüchte besagen, dass Lola Índigo und Aitana bei der Veranstaltung auftreten werden.

Hast du schon einmal La Velada gesehen? Wirst du am 25. Juli einschalten?