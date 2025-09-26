LA Thieves verstärken den Kader der Call of Duty League mit ehemaligen Weltmeistern

HQ

Es mutet fast surreal an, so viele Spieler von Atlanta Faze woanders hin gehen zu sehen. Das ehemals wahnsinnig dominante Team, dessen einziger Wermutstropfen darin bestand, nicht mehrere Weltmeisterschaften gewinnen zu können, löst sich nun auf, und nachdem McArthur "Cellium" Jovel zu Riyadh Falcons gestoßen ist, hat nun auch Tyler "aBeZy" Pharris ein neues Zuhause.

aBeZy ist offiziell dem Los Angeles Thieves beigetreten, mit der Absicht, das Team zu stärken, das an die Tür geklopft hat, um auch mehrfacher Weltmeister zu werden. Neben den zurückkehrenden Stars Thomas "Scrap" Ernst und Paco "HyDra" Rusiewiez ist aBeZy einer von zwei Neuzugängen, wobei der zweite ebenfalls ein ehemaliger Weltmeister ist.

Kenneth "Kenny" Williams kehrt in die Thieves zurück, das Team, in dem er seine erste CDL-Meisterschaft gewann, nachdem er bei OpTic Texas gespielt hatte, wo er auch die Meisterschaft 2024 gewann. Unnötig zu erwähnen, dass mit diesen Verpflichtungen 100 Thieves sicherlich eine Kraft zu sein scheint, mit der man in der Saison 2026 rechnen muss.