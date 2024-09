LA Thieves trennen sich von zwei Mitgliedern

HQ

Erst kürzlich haben wir über das Gerücht berichtet, dass das Team von Los Angeles Thieves Call of Duty League dabei ist, einen Haufen erfahrener Spieler unter Vertrag zu nehmen, um an die Spitze desCall of Duty Esports zurückzukehren. Nun, es scheint, als ob eine offizielle Ankündigung an dieser Front jetzt unmittelbar bevorsteht, da einige Mitglieder jetzt aus dem Team entlassen wurden.

Da der Bericht feststellt, dass Daniel "Ghosty" Rothe das einzige Mitglied des Teams für 2024 sein wird, das im Kader für 2025 verbleibt, wurden nun sowohl Kyle "Kremp" Haworth als auch Byron "Nastie" Plumridge aus dem Thieves entlassen.

Es ist zwar unklar, wie die Zukunft für diese beiden aussehen wird, aber es gibt jetzt viel Platz für die Gerüchte über die Neuzugänge Thomas "Scrappy" Ernst, Dylan "Envoy" Hannon und Paco "HyDra" Rusiewiez, die sich dem Team anschließen werden.