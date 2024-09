LA Thieves bestätigt Gerüchte, indem sie das "Superteam" der Call of Duty League enthüllen

HQ

Wir haben die jüngsten Los Angeles Thieves Call of Duty League Gerüchte verfolgt, die besagen, dass die Organisation eine Vielzahl von Call of Duty-Veteranen anheuern möchte, um an die Spitze des Esports zurückzukehren. Dies hat sich nun bestätigt.

Die LA Thieves hat den Vorhang für einen Kader gelüftet, der um den zurückkehrenden Star Daniel "Ghosty" Rothe herum aufgebaut ist und von Dylan "Envoy" Hannon, Paco "HyDra" Rusiewiez und Thomas "Scrappy" Ernst verstärkt wird. Joseph "JoeDeceives" Romero ist derzeit ebenfalls im Team und wird anscheinend als Ersatz dienen.

Die LA Thieves betrachten diesen Kader als "Superteam", so dass sie zweifellos eines sein werden, das man im Auge behalten sollte, wenn die CDL zurückkehrt, wahrscheinlich vor Ende des Jahres.