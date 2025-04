La Quimera verzögert nach negativen frühen Bewertungen

HQ

La Quimera, der neue FPS von Reburn, wurde verschoben. Das Spiel sollte am 25. April erscheinen, aber da dieses Datum ohne die Veröffentlichung des Spiels vergangen ist, kratzen sich die Fans am Kopf.

Laut GamingBolt wurde auf dem Discord des Entwicklers enthüllt, dass sich das Spiel verzögern würde, ohne dass eine neue Veröffentlichung in Sicht ist. "Wir versuchen unser Bestes, um die Angelegenheit so schnell wie möglich zu lösen und gleichzeitig die Umstände zu bewältigen, mit denen wir hier in der Ukraine konfrontiert sind", schrieb Dmytro Lymar, CEO von Reburn.

Es gibt keine offizielle Bestätigung für die negative Presse, die La Quimera am Tag der Überprüfung gesehen hat, aber es gab eine Anspielung darauf, dass der Entwickler mit Steam an technischen Problemen arbeitet, in der Hoffnung auf ein baldiges neues Veröffentlichungsdatum.

Wenn Sie tiefergehende Gedanken zu La Quimera lesen möchten, bleiben Sie dran für unseren Testbericht.