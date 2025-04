La Quimera startet am 25. April

HQ

La Quimera stammt von Reburn, früher bekannt als 4A Games Ukraine, und ist ein neuer Ego-Shooter, der in einer dystopischen Version Südamerikas spielt. Da Söldnertruppen angeheuert werden, um sich an der zunehmenden Gewalt zu beteiligen, wird es in nicht allzu ferner Zukunft brutal, aber du hast einige Werkzeuge, die dir helfen.

Waffen, Exosuit-Fähigkeiten und mehr stehen dir in La Quimera zur Verfügung und wurden kürzlich im Gameplay-Trailer unten gezeigt. Außerdem bestätigte das Spiel sein Veröffentlichungsdatum am 25. April 2025. Es gibt auch eine geschlossene Beta, die am 12. April beginnt, für die ihr euch anmelden könnt, wenn ihr einfach nicht noch ein paar Wochen warten könnt.

"Unser Reburn-Team kann es kaum erwarten, am 25. April endlich unsere harte Arbeit und Vision für La Quimera mit den Spielern zu teilen", sagte Reburn-Mitbegründer und CEO Dmytro Lymar in einer Pressemitteilung. "Vor unserer Veröffentlichung laden wir Spieler ein, sich uns in unserer geschlossenen Beta anzuschließen, um einen ersten Blick auf das Koop-Erlebnis für unsere Vision von Nuevo Caracas und weit darüber hinaus zu werfen."

La Quimera erscheint am 25. April für PC via Steam.