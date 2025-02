La Quimera angekündigt von den ehemaligen 4A Games Ukraine

HQ

Der Entwickler, der uns zuvor mit der Metro -Serie 4A Games Ukraine verwöhnt hat, hat sich nun in Reburn umbenannt und gerade sein erstes Projekt angekündigt. Es wird ein schweres Actionspiel namens La Quimera sein, und hinter diesem Titel verbirgt sich ein storygetriebenes Sci-Fi-Abenteuer.

Statt wie die Serie Metro in Moskau zu spielen, nimmt Reburn Lateinamerika in einer fiktiven riesigen Megastadt aufs Korn, die von Dschungeln umgeben ist. Filmemacher Nicolas Winding Refn (Drive, The Neon Demon ) ist an dem Projekt beteiligt, das hoffentlich für ein filmisches Feeling sorgen wird.

Projektleiter Oleksandr "Sasha" Kostiuk erklärt den Tapetenwechsel zu Polygon so:

"Wir wollten schon lange ein Abenteuer schaffen, das die Spieler sowohl alleine als auch mit Freunden erleben können und das sowohl eine persönliche Einzelspielerreise als auch ein kooperatives Durchspielen ermöglicht. Wir wollten uns auch von den postapokalyptischen Themen des postsowjetischen Settings lösen. Einige Teammitglieder arbeiten seit fast 15 Jahren in diesem Bereich - oder sogar noch länger, seit dem ursprünglichen STALKER."

Das Gameplay-Setup, das er beschreibt, klingt etwas inspiriert von Crysis, was sicherlich Gutes verheißt:

"Darüber hinaus ermöglicht uns die Welt unseres Spiels, in der die Technologie einen hohen Entwicklungsstand erreicht hat, die nahtlose Integration neuer Gameplay-Elemente wie Exoskelette, Spielerfähigkeiten, moderne Waffen und mehr – Elemente, die das Gameplay erheblich beeinflussen."

Schaut euch den ersten Trailer und die ersten Screenshots unten an. Im Moment ist La Quimera nur für PC angekündigt.