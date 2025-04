HQ

Wir schreiben das Jahr 2064. Du bist ein namenloser, haarloser, persönlichkeitsloser, gesetzloser, sinnloser, nichtssagender, ahnungsloser Rekrut, der sich einer Truppe privater Militärberater anschließt, die im Handumdrehen gerufen werden, um tödliche Missionen in der gesetzlosen Zone vor den Toren der Zukunftsutopie Nuevo Caracas durchzuführen. Die Welt ist ein gefährlicher Ort in Reburns gefeiertem Debütfilm "Metro 2033 Überläufer. Drohnen, Roboterhunde und künstliche Soldaten mit perfektem Ziel patrouillieren in der sattgrünen, verwilderten Todeszone und es ist deine Aufgabe, dich und deine Kameraden durch eine Rettungsmission nach der anderen am Leben zu halten.

Die Dialoge, die Charaktere und die Sprachausgabe sind wirklich schrecklich.

Auf den ersten Blick sah La Quimera wie eine moderne Mischung aus Killzone und Crysis aus, aber es dauert nicht lange, bis man merkt, dass die Vorschauen uns alle getäuscht haben. Dies ähnelt eher dem geschmähten Haze von Free Radical als alles andere, mit typischer Unreal 5-Grafik und korridordünnen Umgebungen, die durch unsichtbare Wände in Hülle und Fülle gekennzeichnet sind. Die Feinde wurden (ganz oder teilweise, je nachdem, um welchen Teil des Spiels es sich handelt) von den Spielen von Guerrilla Games ausgeliehHorizon en und das Gameplay dreht sich wirklich nur um zwei Dinge - das Schießen von Robotern und das Plündern nach Munition.

Um das Manöver, um das herum La Quimera aufgebaut ist, zu schärfen und die Erzählung, die Dialoge und die Charaktere zu schärfen, haben die Entwickler Berichten zufolge die Hilfe von Drive/Valhalla Rising-Regisseur Nicolas Winding Refn in Anspruch genommen, was sich im Nachhinein fast bizarr anfühlt. Das liegt daran, dass die Geschichte eine regelrechte Zurschaustellung von stereotypengetränkter, tropenbasierter vorhersehbarer Langeweile ist, die lächerlich schrille Extreme als Charaktere und Dialoge beinhaltet, die sich so gezwungen und albern anfühlen, dass ich bei vielen Gelegenheiten in Gelächter ausgebrochen bin. Als die Tochter eines lateinamerikanischen Diplomaten, eingeklemmt zwischen zwei feindlichen Streitkräften, bei PMC Inc. anruft, dich um Hilfe bittet und bei deiner Ankunft (mit einem fliegenden Drohnenbus) schreit: "Ahh! Ich werde dich in jedes Loch ficken, du pajuo tragaleche puta madre fickt!" Es ist urkomisch schwer, sich nicht kaputt zu lachen. Wenn es der Fall ist, dass Nicolas Winding Refn bei diesem Dialog geholfen hat, dann hoffe ich aufrichtig, dass er es auf die ironischste Art und Weise getan hat.

La Quimera fühlt sich an wie ein ultra-generischer Asset-Dump in der Unreal 5-Engine.

Die Geschichte in La Quimera ist schrecklich. Geradezu miserabel. Reburn hat Anleihen bei Killzone, Crysis, Elysium und Haze gemacht und sich dafür entschieden, das Ganze mit so wenig echter Originalität wie möglich aufzupeppen. Es gibt nichts, was wir hier nicht schon tausendmal gesehen haben, es gibt keine Finesse, keine Charaktere, die sich glaubwürdig, menschlich oder erfolgreich anfühlen, und die Art und Weise, wie die Geschichte durch Ausbrüche von lausigen Zwischensequenzen stattfinden darf, erinnert eher an 20 Jahre alte Actionspiele als an etwas aus dem Jahr 2025.

Die Actionteile sind leider ebenso lahm. Das Waffengefühl ist so generisch und so wenig Gewicht und Rückstoß, dass viele der Waffen eher wie pneumatische Werkzeuge als Pulverfässer aussehen. Das Werfen von Granaten fühlt sich fast so an, als hätten die Entwickler die Funktion nie ganz abgeschlossen, da eine schlaffe Rückhand die Bomben wegschleudert, während sich das Gefühl, ein "extrem tödlicher Soldat" zu sein, nie einstellt. Da hilft auch die Tatsache nicht, dass die Feinde dumm sind und einen unabhängig vom Schwierigkeitsgrad (es gibt vier) mit jedem Schuss immer direkt ins Gesicht treffen - nicht unähnlich den angeheuerten Handlangern in Kane & Lynch. Es fühlt sich nie so an, als wären die feindlichen Soldaten oder Roboter (sowohl die Drohnen als auch die Hunde) mit einer Art künstlicher Intelligenz ausgestattet, sondern eher so, als wären sie magnetisch auf den Spieler gerichtet. Sie bewegen sich in einer geraden Linie auf dich zu, es sei denn, sie befinden sich an voreingestellten Orten, und feuern mit einer punktgenauen Genauigkeit, die selbst im "Easy Mode" eines der frustrierendsten Dinge zu sein scheint, die ich je erlebt habe.

Allerdings ist La Quimera nicht besonders schwierig, es geht hauptsächlich darum, sich die ganze Zeit zu bewegen und die schwebenden Drohnenroboter zu erschießen, sobald sie auftauchen. Der Versuch, defensiv zu spielen, rückwärts zu gehen und aus einer geschützten Position zu schießen, ist fast sinnlos, da die Feinde dich immer treffen und ihre Schüsse oft zielsuchend sind. Schwebende Drohnen und galoppierende Roboterhunde auszuschalten, ist auch nichts, was ich mag, vor allem, wenn sie in Scharen auf dich zukommen und sich alle genau gleich verhalten.

2006 angerufen, wollte seine FPS zurück.

Zusätzlich zu diesen Teilen eines Spiels, die nachweislich nicht sehr gut funktionieren, bin ich während meiner stundenlangen Tests mit La Quimera auf eine Vielzahl von technischen Problemen gestoßen. Das Spiel hat meine Speicherdatei zunächst zweimal gelöscht, was natürlich viel Ärger verursacht hat, und hat seitdem nicht gespeichert, wo ich gespeichert habe - auch für einige Runden. Es ist mehrmals eingefroren und die Anzahl der grafischen Störungen, die dazu führen, dass Dinge in niedriger Auflösung oder gar nicht gerendert werden, war ebenfalls ziemlich erheblich. Es stimmt, dass die großen Spiele von heute selten in perfektem Zustand veröffentlicht werden, aber das ist einfach zu schade, auch wenn ich La Quimera auf einem brandneuen HP Omen 16 Max mit einem 5080 getestet habe.

So sehr ich Metro 2033 mag und so sehr ich mir auch wünsche, dass La Quimera ein "neues Crysis" oder eine "neue Killzone" ist, es führt kein Weg an der Tatsache vorbei, dass es in meiner Welt eher wie ein Asset-Dump in der Unreal-Engine ist, vollgestopft mit schlechten Designentscheidungen, nutzlose Feinde, generisches Gameplay und eine lausige Story. Mit anderen Worten, Sie können dies überspringen.