La Palma auf Netflix: Wie viel davon basiert auf der wahren Katastrophe von 2021?

Die neueste Netflix-Erfolgsserie La Palma ist schnell an die Spitze der Streaming-Charts geklettert und lässt die Zuschauer von ihrem spannenden Drama und dem Katastrophenszenario mit hohem Einsatz in ihren Bann ziehen. Da die Serie jedoch weiterhin Aufmerksamkeit erregt, fragen sich viele, wie viel von der Geschichte in der Realität verankert ist. Basiert La Palma wirklich auf realen Ereignissen oder ist es rein fiktiv?

Das eigentliche Ereignis hinter La Palma

Die Serie ist inspiriert vom Ausbruch des Vulkans Cumbre Vieja auf La Palma, einer der spanischen Kanarischen Inseln, im Jahr 2021. Der Ausbruch, der mehrere Monate andauerte, verursachte große Schäden auf der Insel und zwang Tausende von Menschen zur Evakuierung. Es ist ein dramatisches Ereignis aus dem wirklichen Leben, das einen bleibenden Eindruck in der lokalen Bevölkerung hinterlassen hat. Doch während der Ausbruch die Kulisse von La Palma bildet, ist ein Großteil der Geschichte selbst fiktionalisiert.

Das Grundstück von La Palma

In der Serie kommt eine norwegische Familie für einen Weihnachtsurlaub nach La Palma, nur um sich inmitten einer eskalierenden Katastrophe wiederzufinden. Die Serie folgt auch Marie, einer norwegischen Wissenschaftlerin, die den Vulkan untersucht und davon überzeugt ist, dass ein katastrophaler Ausbruch noch größere Zerstörungen verursachen könnte. Während die Familie und die Wissenschaftler ums Überleben kämpfen, baut sich die Spannung um die Idee eines möglichen Mega-Tsunamis auf – etwas, das von echten wissenschaftlichen Bedenken inspiriert ist, aber für einen dramatischen Effekt übertrieben wird.

Fakten und Auswirkungen

Der Ausbruch der Cumbre Vieja 2021 war ein Großereignis, das vom 19. September bis zum 13. Dezember 2021 andauerte. Es war einer der bedeutendsten Vulkanausbrüche der jüngeren Geschichte, bei dem Lavaströme fast 3.000 Gebäude zerstörten, darunter Häuser, Bauernhöfe und Geschäfte. Der Ausbruch verwüstete auch die Bananenplantagen der Insel, die eine wichtige wirtschaftliche Ressource für La Palma darstellen, und machte viele Gebiete unbewohnbar. Glücklicherweise verursachte die Eruption zwar große Sachschäden, aber es gab keine direkten Opfer.

Kreative Freiheiten auf La Palma

Obwohl La Palma in einem realen Ereignis verwurzelt ist, nimmt es sich kreative Freiheiten, wenn es darum geht, seine Geschichte zu erzählen. Die Serie stellt sich ein Szenario vor, in dem der Ausbruch einen massiven Tsunami auslösen könnte – etwas, das Gegenstand wissenschaftlicher Spekulationen war, aber in der Realität nicht stattgefunden hat. Einige Studien deuten darauf hin, dass ein ausreichend großer Ausbruch bei Cumbre Vieja theoretisch dazu führen könnte, dass ein Teil der Insel in den Ozean stürzt, was möglicherweise einen Mega-Tsunami auslösen könnte, der die Atlantikküsten Nordamerikas, Europas und Afrikas betreffen könnte. Viele Wissenschaftler sind sich jedoch einig, dass das Risiko eines solchen Ereignisses äußerst gering ist. Die Gefahr eines Tsunamis ist zwar eine reale wissenschaftliche Theorie, aber sie bleibt höchst unwahrscheinlich, und La Palma treibt dieses Konzept auf die dramatische Spitze.

Dramatisierung

Die Serie wurde von Martin Sundland, Lars Gudmestad und Harald Rosenløw Eeg kreiert, mit einer talentierten Besetzung wie Ingrid Bolsø Berdal, Anders Baasmo Christiansen und Thea Sofie Loch Næss. Die fiktionalisierte Erzählung wurde entwickelt, um der realen Katastrophe eine persönliche Bedeutung zu verleihen, und konzentriert sich auf eine Gruppe von Charakteren, die nicht nur den Vulkanausbruch, sondern auch das Chaos und die Gefahr, die darauf folgen, überleben müssen. Während der Vulkanausbruch das Rückgrat der Handlung bildet, ist das menschliche Drama der Ort, an dem die Serie wirklich glänzt und Themen wie Überleben, Angst und Widerstandsfähigkeit erforscht.

Dreharbeiten auf La Palma vor Ort

Die Grafik auf La Palma ist besonders beeindruckend, mit Szenen des Vulkanausbruchs, Lavaströmen und den atemberaubenden Landschaften der Insel, die der ansonsten fiktiven Handlung ein Element des Realismus verleihen. Die Show wurde vor Ort auf La Palma selbst gefilmt, wobei die dramatische Vulkanlandschaft der Insel genutzt wurde, um die Katastrophe zum Leben zu erwecken. Einige Szenen wurden auch auf dem nahe gelegenen Teneriffa gedreht, das Teil des kanarischen Archipels ist.

Vermischung von Fakten und Fiktion

Obwohl La Palma maßgeblich von der Eruption im Jahr 2021 inspiriert ist, handelt es sich nicht um eine dokumentarische Nacherzählung des Ereignisses. Die Serie vermischt Fakten und Fiktion zu einer spannenden Erzählung, die sich mehr auf die menschliche Erfahrung während einer Katastrophe als auf die genauen Details des Ausbruchs konzentriert. Die Serie ist ein fiktiver Bericht darüber, was im schlimmsten Fall hätte passieren können, und nutzt den realen Ausbruch als Ausgangspunkt für ein spannendes und emotionales Drama.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass La Palma zwar von realen Ereignissen inspiriert ist, insbesondere vom Vulkanausbruch von 2021, aber ein Großteil der Geschichte ist fiktionalisiert, um einen dramatischen Effekt zu erzielen. Die katastrophalen Ereignisse, die Überlebensgeschichte der Charaktere und die Idee eines Mega-Tsunamis sind Teil einer fiktiven Erzählung, die sich um eine reale Katastrophe dreht. Für diejenigen, die sich fragen, wie viel von der Serie in der Realität verankert ist: Der Ausbruch selbst ist real, aber der Rest der Geschichte - obwohl er von wahren Ereignissen inspiriert ist - nimmt sich kreative Freiheiten, um ein spannenderes, überlebensgroßes Szenario zu schaffen.

Fiktionalisierung von Katastrophen: Sollte das getan werden?

Die Fiktionalisierung realer Katastrophen wie dem Ausbruch der Cumbre Vieja wirft eine interessante Debatte über die Ethik und die Auswirkungen der Dramatisierung solcher traumatischen Ereignisse auf. Auf der einen Seite kann die Fiktionalisierung dieser Katastrophen als mächtiges Erzählwerkzeug dienen, das die emotionalen Einsätze verstärkt und eine intensive Erzählung schafft, die das Publikum in seinen Bann zieht. Es kann auch das Bewusstsein für reale Probleme schärfen, wie z. B. die potenziellen Gefahren von Vulkanausbrüchen und Tsunamis, indem es die Aufmerksamkeit auf eine ansprechendere Weise darauf lenkt.

Auf der anderen Seite argumentieren einige, dass die Verwandlung realer Tragödien in Unterhaltung das Leid der Betroffenen verharmlosen könnte. Es besteht die Gefahr, dass die Komplexität solcher Ereignisse zu stark vereinfacht wird und sogar Fehlinformationen verbreitet werden, wenn nicht sorgfältig damit umgegangen wird. Letztendlich ist es ein heikles Gleichgewicht – wenn es mit Respekt und Sensibilität geschieht, kann die Fiktionalisierung dieser Ereignisse Licht auf die Gefahren der realen Welt werfen, aber es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass die Grenze zwischen Fakt und Fiktion klar definiert sein sollte, insbesondere wenn es sich um Ereignisse handelt, die dauerhafte Auswirkungen auf das Leben der Menschen haben.

