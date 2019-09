Das beliebte Neo-Noir-Detektivspiel L.A. Noire, das in den späten 1940er Jahren spielt, hat eine eigenständige, kleine VR-Umsetzung bekommen, die seit gestern für Sonys PSVR-Headset erhältlich ist. The VR Case Files gibt es bereits auf verschiedenen, mit dem PC kompatiblen Geräten, jetzt ist sie auch auf der Playstation 4 erhältlich. 30 Euro kostet der Titel im Playstation-Store, auf der State of Play wurde ein kurzer Trailer gezeigt:

