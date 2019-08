L.A. Noire: The VR Case Files endlich auf PSVR erleben

L.A. Noire kehrte vor zwei Jahren plötzlich in die öffentliche Wahrnehmung zurück, als Rockstar einen Port für die neuen Konsolen veröffentlichte. In diesem Zuge haben wir eine spezielle Virtual-Reality-Version bekommen, die bis heute nur auf den PC-Headsets verfügbar ist. Jetzt sieht es allerdings so aus, als ob auch Playstation-VR-Besitzer die Chance haben, in einer neuen Dimension Detektiv zu spielen. Die PEGI listet seit kurzem auf ihrer Webseite einen PS4-Eintrag für das Spiel L.A. Noire: The VR Case Files. Rockstar hat noch kein offizielles Wort darüber verloren, allerdings lehnt sich die PEGI bei solchen Sachen selten zu weit aus dem Fenster. Wir vermuten eine bevorstehende Ankündigung des Spiels für PSVR-Headsets, vielleicht ja schon im Zuge der Gamescom.