L.A. Noire Entwickler, die "ausschließlich an Projekten für Rockstar" arbeiten

Tyrann, Fahndung, L.A. Noire. Es gibt eine lange Liste von Titeln, zu denen Rockstar wahrscheinlich nie zurückkehren wird, jetzt geht es vor allem um die Mega-Erfolge von Grand Theft Auto und Red Dead Redemption.

Laut Video Games Deluxe, dem Studio, das ursprünglich L.A. Noire erstellt hat, arbeitet es jedoch immer noch an Projekten für Rockstar. Ursprünglich deutete ein Bericht von VGC darauf hin, dass das Studio einen neuen Titel namens Sowden House herausbringen würde, bei dem es sich um einen psychologischen Thriller handelte, der in den 1940er Jahren in LA spielte.

Nach einem Update von Video Games Deluxe selbst scheint es sich jedoch eher um eine Tech-Demo zu handeln, die auf einem unveröffentlichten Fall in L.A. Noire basiert, der vielleicht nie das Licht der Welt erblicken wird.

"Wir arbeiten ausschließlich an Projekten für Rockstar. Wir haben bei der lokalen Komponistin Freyja Garbett Musik für ein VR-Projekt in Auftrag gegeben, an dem wir vor einigen Jahren zwischen zwei Projekten gearbeitet haben", schrieb das Studio. "Es basiert auf einem Fall aus LA Noire, der es nicht in die engere Auswahl geschafft hat, aber eher eine Tech-Demo als alles andere war. Wir haben keine Ahnung, ob dies jemals das Licht der Welt erblicken wird, aber wir haben uns entschieden, den Kompositionsauftrag zu beenden, um einen lokalen Komponisten zu unterstützen."