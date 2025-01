Kyrgios bereits bei den Australian Open ausgeschieden: "Realistisch gesehen kann ich mir nicht vorstellen, hier wieder ein Einzel zu spielen"

HQ

Die Rückkehr von Nick Kyrgios in den Wettbewerb war für viele der heimischen Fans in diesem Jahr eines der Highlights, denn der Australier, ehemalige Nummer 13 der Welt (jetzt 92 in der ATP-Weltrangliste) hatte seit 18 Monaten nicht mehr gespielt, wegen Verletzungen, die seiner Karriere vor seinem 30. Geburtstag ein Ende zu setzen schienen... Und es gibt immer noch Zweifel, ob er sich erholen wird.

Kyrgios hat in der ersten Runde gegen Jacob Fearnley in drei Sätzen verloren, trotz einer enormen Leistung von Kyrgios, der zwei Tiebreaks erkämpfte. Er ging an seine Grenzen und brauchte während des Spiels zweimal die Hilfe des Physiotherapeuten. Doch die Bauchverletzung, die ihn schon in Brisbane das frühe Ausscheiden gekostet hatte, verschwand nicht.

Kyrgios gab zu, dass dies wahrscheinlich sein letztes Einzelspiel bei den Australian Open war. "Die Fans haben stundenlang gewartet, um mich spielen zu sehen. Realistisch gesehen kann ich mir nicht vorstellen, hier noch einmal ein Einzelmatch zu spielen", sagte er der Presse, die von The Tennis Letter entdeckt wurde.

"Es tut mir leid für Nick. Ich habe gemerkt, dass er mit einigen Dingen zu kämpfen hatte, aber es war ein großartiges Spiel und ich habe es wirklich genossen, vor den Zuschauern zu spielen", sagte Fearnley nach dem Spiel, der zugab, dass er vor dem Spiel "extrem nervös" war.

Der 23-jährige Schotte Jacob Fearnlay hat mit 86 Jahren nun seine beste Platzierung aller Zeiten. Dies ist erst sein dritter Sieg auf Tour-Niveau und er glaubt, dass dies sein bestes Match aller Zeiten war. Wird er in diesem Jahr noch höher aufsteigen?