Kylo Rens Theme wurde absichtlich in The Acolyte verwendet, aber der Ersteller will noch niemandem sagen, warum

Wenn Sie die neueste Episode von Star Wars: The Acolyte gesehen haben und dachten, dass Sie einige der darin verwendeten Soundtracks und Themen wiedererkannt haben, haben Sie wahrscheinlich Recht, da es das Kylo Ren-Thema war, das einige Male in der Episode auftauchte. Aber warum? War es ein reiner Zufall oder gibt es eine tiefere Bedeutung?

Einem kürzlich erschienenen Interview von Inverse mit der Schöpferin Leslye Headland nach zu urteilen, scheint es eher so, als ob Ersteres der Fall sein wird, obwohl Headland nicht wirklich erklären will, warum das der Fall ist.

"Es ist absichtlich da, aber ich kann Ihnen nicht sagen, warum, und ich kann nicht darauf eingehen, was es ist. Aber du wirst sehen.«

Headland kommentierte auch den Tempo- und Themenwechsel in der neuesten Folge und wie er ein Bild davon zeichnet, was in der letzten Hälfte der Staffel kommen wird.

"Es gibt mehr Action; es gibt mehr Lichtschwerter. Es gibt eine Menge von dem, was wir bereits hatten, aber wenn es etwas anderes in der zweiten Hälfte der Staffel gibt, dann ist es düsterer. Es wird immer emotionaler. Wo wir in der ersten Hälfte dieser Saison groß anfangen mussten, um wieder diese Welt aufzubauen, nach dem Motto: "Hier sind wir. Hier sind ein paar neue Leute. Es gibt keine Verweise auf andere Star Wars-Medien."

"Jetzt, in der zweiten Saisonhälfte, sind alle Teile auf dem Brett. Jetzt werden sie anfangen, Schritte zu machen, die ein Endspiel beeinflussen werden, und ich denke, das wird am Ende der Staffel oder am Ende jeder Geschichte immer ziemlich emotional."

Was denkst du, was für die letzten Episoden von The Acolyte auf Lager ist?