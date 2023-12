Kylo Ren sollte nie wieder Ben Solo werden

HQ

Eines der (vielleicht zu wenigen) großen Highlights der neuen Star Wars-Trilogie (Episode 7-9) war der Bösewicht Kylo Ren, brillant gespielt von Adam Driver. Bevor die Dreharbeiten zum ersten Film - Das Erwachen der Macht - begannen, erklärte der Regisseur J.J. Abrams Driver seine Idee für die Figur, die eine Reise gegen Darth Vader war.

Während Vader zu Beginn von A New Hope fest an die dunkle Seite glaubte, war Kylo Ren zwiegespaltener. Aber während Vader menschlicher wurde und nach der Begegnung mit seinem Sohn Luke Skywalker wieder zu Anakin wurde, wurde Kylo mehr und mehr von der dunklen Seite verzehrt.

Dies geschah offensichtlich nicht, und als Adam Driver die Rich Eisen Show besuchte, erklärte er:

"Ich hatte einen Gesamtbogen im Kopf, den [JJ Abrams] machen wollte. Seine Idee war, dass Kylos Reise die entgegengesetzte Reise von Vader ist, bei der Vader am selbstbewusstesten und engagiertesten auf die dunkle Seite geht. Und dann, im letzten Film, ist er der Verletzlichste und Schwächste. Er wollte mit dem Gegenteil beginnen. Dieser Charakter war der verwirrteste und verletzlichste, und am Ende der drei Filme würde er sich am meisten der dunklen Seite verschrieben haben."

Es war in Rian Johnsons Die letzten Jedi, wo sich die Dinge zu ändern begannen, und Driver sagt, dass der Regisseur " eine andere Richtung" einschlug als die, über die er informiert wurde. Er fügte auch dies in Bezug auf die Tatsache hinzu, dass Kylo Ren wieder zu Ben Solo wurde:

"Das gehörte nie dazu. Er war von Anfang an Ben Solo, aber es gab nie eine Version, in der wir Ben Solo gesehen haben, als ich mich zum ersten Mal dafür angemeldet habe."

Glaubst du, dass der ursprüngliche Charakterbogen, in dem Kylo Ren immer böser wird, interessanter klingt als der, den wir letztendlich bekommen haben?