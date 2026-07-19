Kylian Mbappé wird Top-Torschütze der Weltmeisterschaft aller Zeiten – wird Messi heute Abend antworten?

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Frankreich wurde im WM-Spiel um Platz drei von England mit 6:4 besiegt, ein spannendes Duell mit 36 Schüssen zwischen beiden Teams, bei dem Frankreich einem Comeback sehr nahe kam, aber es endete als harter, wenn auch denkwürdiger Abschied für Didier Deschamps und ein kleiner, aber notwendiger Schub an Selbstvertrauen für Thomas Tuchel, der bis 2028 bleiben wird.

Für Kylian Mbappé half das Spiel zumindest, Abstand zu Leo Messi zu gewinnen und alleiniger Torschütze der Weltmeisterschaft 2026 zu werden... und in der Geschichte der Weltmeisterschaft. Mbappé erzielte in der zweiten Halbzeit zwei Tore und beendete damit seine Bilanz mit zehn Toren in acht Spielen dieser WM-Ausgabe. Das sind vier mehr als Harry Kane und Ousmane Dembélé, drei mehr als Erling Haaland und Jude Bellingham und zwei mehr als Leo Messi.

Insgesamt hat Mbappé bei allen Weltmeisterschaften 22 Tore erzielt: vier im Jahr 2018 und acht im Jahr 2022, was ihn zu einem Spieler macht, der in diesem Wettbewerb mehr Tore erzielt hat. Leo Messi ist Zweiter, nachdem er bei dieser Weltmeisterschaft acht Tore und 21 Tore in sechs WM-Einsätzen erzielt hat.

Messi spielt natürlich heute Abend das Finale gegen Spanien, also könnte er Mbappé heute noch übertreffen. Mbappé glaubt, dass er es tun wird: "Messi wird auf jeden Fall treffen. Ich versuche nur, meinem Team zum Sieg zu verhelfen", sagte der Real-Madrid-Stürmer und fügte hinzu: "Ich hätte es vorgezogen, nicht der beste Torschütze aller Zeiten zu sein, sondern das morgige Spiel zu bestreiten. Das ist zwar gut, was das Vermächtnis angeht, aber heute ist es nicht das Erste, woran ich denke."