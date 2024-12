Kylian Mbappé übernimmt die "volle Verantwortung", nachdem er einen weiteren Elfmeter verschossen hat: Er schoss ihn an der gleichen Stelle wie der von Liverpool

HQ

Die Fans von Real Madrid können nicht glauben, was mit Kylian Mbappé passiert: Als es so aussah, als würde er endlich aus der dunklen Situation herauskommen, in der er sich mental und sportlich befunden hatte, machte er auf dem Spielfeld wieder einen schlechten Eindruck und verschoss sogar einen Elfmeter, der das Blatt hätte wenden können.

Es war gestern Abend in Bilbao, gegen Athletic, eine der stärksten Mannschaften der LaLiga unter den "großen Drei" (Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid), aber eine, die Real Madrid seit 2015 nicht mehr gewonnen hatte.

Wie im Fall von Liverpool endete gestern Abend eine weitere historische Serie. Mit einem ähnlichen Ergebnis: 2:1 für die baskische Mannschaft, mit Toren von Berenguer und Guruzeta von der lokalen Mannschaft, die Fehler von Courtois und Valverde ausnutzte.

Jude Bellingham erzielte das einzige Tor für Madrid: vier Tore in vier Spielen für den Engländer, der sich während der Verletzung von Vini Jr. verstärkt... im Gegensatz zu Mbappé, dessen Tor wegen Abseits aberkannt wurde und der einen Elfmeter verschoss, indem er ihn genau an die gleiche Stelle warf, an der er ihn letzte Woche gegen Liverpool geworfen hatte.

"Schlechtes Ergebnis. Ein großer Fehler in einem Spiel, in dem jedes Detail zählt. Ich übernehme die volle Verantwortung dafür. Ein schwieriger Moment, aber es ist der beste Zeitpunkt, um die Situation zu ändern und zu zeigen, wer ich bin", schrieb der französische Spieler auf Instagram.

Trainer Carlo Ancelotti war der Meinung, dass ein Unentschieden angesichts der Möglichkeiten beider Mannschaften ein gerechtes Ergebnis gewesen wäre, und verteidigte Mbappé erneut: "Wir müssen ihm Zeit geben, sich anzupassen. Er hat bereits 10 Tore geschossen und tut alles, was er kann, um sich zu verbessern."