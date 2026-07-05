Kylian Mbappé sagte, Frankreich habe Paraguay gezeigt, dass sie sich "die Hände schmutzig machen" können: "Wir waren besser als sie"

HQ

Frankreich überstand das Achtelfinale gegen Paraguay mit einem Elfmeter, das von Kylian Mbappé verwandelt wurde, in einem harten und oft rauen Spiel, in dem die paraguayische Mannschaft, die Deutschland erfolgreich abwehrte, wenig versuchte, guten Fußball zu spielen und einfach mit einer Fünfer-Verteidigung zu verteidigen: Das südamerikanische Team hatte nur 24 % Ballbesitz, machte nur 175 Pässe (Frankreich 553) und nur einen Schuss aufs Tor.

Die häufigen Fouls gegen französische Spieler, insbesondere Mbappé, wurden selten vom Schiedsrichter bestraft – etwas, das bei dieser Weltmeisterschaft meist üblich war (wie es auch bei Spanien gegen Uruguay der Fall war). Nur der VAR warnte den Schiedsrichter vor einem klaren Foul gegen Desiré Doué, Sekunden nachdem er anstelle von Barcola ins Spiel kam – ein taktischer Schachzug von Deschamps, der sich auszahlte.

Mbappé, sichtbar wütend, aber stolz nach dem Spiel (die Kameras haben festgehalten, wie er den salutierten Paraguayer Orlando Gill verweigerte), zögerte nicht und sagte zu Reportern: "Wir haben gezeigt, dass wir nicht einfach nur ein Team sind, das weiß, wie man offensiven Fußball spielt. Wenn wir uns die Hände schmutzig machen müssen, tun wir es. Sie dachten, wir würden im Smoking zum Spielen auftauchen, aber wir können auch schmutzigen Fußball spielen. Wir haben gewonnen und waren besser als sie."

Nun trifft Frankreich im Viertelfinale der Weltmeisterschaft am Donnerstag, den 9. Juli, um 22:00 Uhr MESZ / 21:00 Uhr BST auf Marokko.