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Kylian Mbappé wurde zum Star des Viertelfinalspiels der Weltmeisterschaft Frankreich gegen Marokko, gewann die Auszeichnung als Spieler des Spiels und erzielte das erste Tor des 2:0-Siegs in der zweiten Halbzeit, obwohl er in der ersten Halbzeit einen Elfmeter vergab. Ohne dem marokkanischen Torwart Yassine Bounou, der in der saudischen Pro League (Al Hilal) spielt und viele weitere unglaubliche Paraden zeigte, hat Mbappé erkannt, dass er nicht seinen besten Elfmeter verwandelt hat, aber er hat eine Ausrede.

"Ich habe den Elfmeter schlecht geschossen, aber es war kompliziert. Es gab eine Verwechslung mit dem Schiedsrichter. Er sagte mir, es sei eine Strafe, ich machte mich bereit, aber dann kam er zurück und sagte, es sei keine Strafe gewesen. Ich verliere meinen Fokus, ich war noch nie in so einer Situation", erklärte Mbappé in einem Interview nach dem Spiel.

Tatsächlich ließ der Schiedsrichter Mbappé nach einigen Momenten keinen Schuss mehr ausführen, als der VAR scheinbar ein mögliches Foul im Vorfeld des Elfmeters prüfte (was üblich ist, wie Collina nach der Kontroverse mit Ägypten offenbarte ). Einige stellen nun in Frage, dass Mbappé beginnt zu "tauchen", bevor er vom marokkanischen Spieler getroffen wird: Der Kontakt ist klar, aber manche glauben, Mbappé sei mit der Übertreibung des Sturzes zu weit gegangen...

Jedenfalls rehabilitierte sich Mbappé eine halbe Stunde später und mit Dembélés weiteren Treffer sechs Minuten später steht Frankreich nun im WM-Halbfinale und baut damit eine unglaubliche K.o.-Bilanz aus...