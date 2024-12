Kylian Mbappé kehrt genau zwei Jahre nach dem Finale der WM 2022 ins Lusail-Stadion zurück

HQ

Das Finale des Interkontinentalpokals, das heute zwischen Real Madrid und Pachuca stattfindet, wird für Kylian Mbappé etwas ganz Besonderes sein. Genau zwei Jahre nach dem Finale der WM 2022 kehrt der französische Star ins Lusail-Stadion in Katar zurück.

Am 18. Dezember 2022 stritten sich Argentinien und Frankreich das Finale, das mit 3:3 endete, eines der spannendsten aller Zeiten. Mbappé erzielte einen Hattrick, zwei davon per Elfmeter, und zwei Tore innerhalb von zwei Minuten. Er ist der erste Spieler seit Geoff im Jahr 1966.

Es spielte jedoch keine große Rolle, denn im Elfmeterschießen gewann Argentinien mit 4:2. Mbappé traf selbst, aber Coman und Tchoauméni scheiterten an ihren eigenen Toren. Es wurde Leo Messis großer Abend, mit dem er zum ersten Mal in seiner Karriere die Weltmeisterschaft gewann. In der Saison 2022-23 waren Mbappé und Messi noch Teamkollegen bei PSG.

Zwei Jahre später, am 18. Dezember 2024, wird Mbappé erneut im gigantischen Lusail-Stadion spielen, diesmal mit Real Madrid, das sich nach dem Gewinn der UEFA Champions League direkt für das Finale des Interkontinentalpokals qualifizierte.

Mbappé ist jedoch immer noch verletzt, und obwohl er mit der Mannschaft geflogen ist, ist es fraglich, ob er spielen wird. Es wird erwartet, dass er nur in der zweiten Halbzeit oder ein paar Minuten als Ersatz spielen wird, aber das wird von der Einschätzung von Carlo Ancelotti abhängen.