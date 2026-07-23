Kylian Mbappé ist ebenfalls auf dem Cover der Standard Edition EA Sports FC 27 zu sehen

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Der französische und Real-Madrid-Stürmer Kylian Mbappé wurde kürzlich als Coverstar für die Ultimate Edition von EA Sports FC 27 und für EA Sports FC Mobile bestätigt, doch als dies bestätigt wurde, gab es keine direkte Bestätigung, dass er auch das Cover der Standard Edition des Spiels zieren würde. Das hat sich inzwischen geändert, da Mbappé ebenfalls der reguläre Coverstar des kommenden Footballspiels ist, auch wenn es einen interessanteren Hintergrund gibt, den man beachten sollte.

Schon lange gibt es Gerüchte, dass EA eine Form von 'Open-World' in EA Sports FC 27 einführen wird, und offenbar haben wir gerade erst unseren ersten Blick darauf durch dieses Standard-Edition-Cover bekommen. Hinter Mbappé steht eine zusammengewürfelte Welt, die eine Reihe ikonischer Fußballwahrzeichen zusammenbringt, darunter Stadien wie das Santiago Bernabeu und Wembley, Banner und Flaggen mit Manchester City, Liverpool, Paris Saint-Germain, Atletico de Madrid, Napoli, Chelsea, sogar Ted Lassos AFC Richmond sowie weitere Anspielungen auf die Welt des kompetitiven Gamings und die EA FC Pro Szene.

Natürlich warten wir jetzt auf konkrete Informationen zu diesem Punkt, aber wir werden diese sehr bald erhalten, denn in ein paar Stunden wird der Gameplay-Trailer des Titels weltweit geteilt.