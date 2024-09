Kyle Chandler ist der nächste, der für die Rolle des Hal Jordan in der DC-Serie Lanterns gewonnen wird

HQ

Green Lantern and the Lantern Corps have not had a great run in film and TV lately. Unlike a lot of other superheroes that have many films and shows based on them, this sector of DC has often been overlooked, something James Gunn aims to fix as part of his first chapter of the rebooted DC Universe.

This includes a series known as Lanterns, and while it's still early in development, rumours have started to swirl regarding who will headline this project as the iconic hero Hal Jordan, a character we last saw portrayed on the big screen by Ryan Reynolds in the just awful 2011 movie.

