Kuwait schießt versehentlich drei US-Kampfflugzeuge ab

Kuwait schoss am Montag versehentlich drei US-F15-Kampfjets ab, während sie Operationen im Zusammenhang mit Iran durchführten, so das US Central Command (Centcom). Alle sechs Besatzungsmitglieder katapultierten sich sicher und wurden in stabilem Zustand geborgen. Centcom beschrieb es als einen "scheinbaren Friendly Fire-Vorfall" während laufender Kämpfe.

Der Vorfall verstärkt einen sich rasch eskalierenden Konflikt im Nahen Osten. Die jüngsten Angriffe Irans richteten sich gegen zivile und strategische Standorte in Bahrain, Irak, Jordanien, Kuwait, Oman, Katar, Saudi-Arabien und den VAE. Als Reaktion darauf gaben die USA und sechs verbündete Golfstaaten eine gemeinsame Erklärung ab, in der sie Irans "wahllose und rücksichtslose Angriffe" verurteilten und warnten, dass solche Maßnahmen die regionale Stabilität bedrohen.

Unterdessen setzt Israel die militärischen Aktionen im Libanon gegen die Hisbollah fort und räumt ein, dass die Kämpfe noch mehrere Tage andauern könnten. Die israelischen Streitkräfte haben erklärt, dass "alle Optionen auf dem Tisch liegen" als Reaktion auf die Angriffe der Hisbollah auf Israel, die auf die Tötung des iranischen Obersten Führers Ali Khamenei durch US-israelische Angriffe folgten...