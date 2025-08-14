Kusarigama führt im neuen Gameplay-Trailer von Ghost of Yotei zu brutaler Action

HQ

Im Jahr 2020 war Ghost of Tsushima ein großartiges Spiel. Die Samurai-Aktion war eine Machtfantasie, die es zu erleben galt. Die Atmosphäre war da. Sucker Punch macht natürlich eine Fortsetzung, und dieses Ghost of Yotei erscheint am 2. Oktober 2025 auf PS5.

Ein neuer Gameplay-Trailer zeigt, wie brutal und nützlich Kusarigama als Waffe sein kann. Er kann Feinde in Richtung des Spielers ziehen oder einfach jeden auf blutige Weise töten. Der Trailer verrät uns nicht viel über die Story, aber zumindest wissen wir, dass das Spiel sehr gut aussieht und dass die Action flüssig sein wird. Und nichts anderes haben wir erwartet.

Jetzt müssen wir nur noch auf den Oktober warten. Während Sie warten, können Sie sich den Trailer hier in Gamereactor ansehen.