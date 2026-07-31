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Lassen Sie mich mit einem Geständnis beginnen: Hotline Miami ist mir immer entgangen. Ich habe es ausprobiert, als es kostenlos auf PSN verfügbar war, habe gemerkt, dass alle anderen es zu lieben schienen, und es ausgeschaltet, ohne den Reiz zu verstehen. Wenn Kusan: City of Wolves also als spiritueller Nachfolger beschrieben wird, sollte ich logischerweise die falsche Person für die Aufgabe sein. Stattdessen bin ich hier, nachdem ich den Abspann gesehen habe, ein frisch umgewandelter Fan.

Kusan, die neongetränkte Hafenstadt, mit der Hauptfigur Jin im Zentrum.

Kusan ist eine neongetränkte Hafenstadt irgendwo zwischen Busan, Hongkong und Tokio, bewohnt von Fabeln statt von Menschen. Du spielst Jin, ein katzenartiges Wesen und ehemaliger Soldat, der nun seine Gewalt an den Meistbietenden verkauft, und der Job, der aus dem Ruder läuft, dreht sich um Haru, ein Mädchen mit einer psionischen Kraft, die stark genug ist, um die ganze Stadt dem Erdboden gleichzumachen. Um sie kreisen Banden, korrupte Soldaten und alte Waffengefährten, und der Titel spielt auf den französischen Ausdruck für die Zwielichtstunde zwischen Hund und Wolf ("entre chien et loup") an, den Moment, in dem man nicht mehr erkennen kann, wer ein Freund ist und wer einen tot sehen will.

Jin hält Haru, mit seiner Partnerin Ayn im Hintergrund.

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Auf dem Papier ist es einfach. Eine Draufsicht, eine Taste für Nahkampf, eine für Waffen und Gegner, die genauso schnell sterben wie du. Ein Treffer reicht für beide Seiten. In der Praxis ist jedes Level ein kleines Mordrätsel, bei dem du die optimale Route durch die Räume planst. Ein aufgeladener Schlag mit der eisernen Faust War Hand (denken Sie an Buckys Arm in The Avengers) schlägt eine Tür direkt in den Hals eines ahnungslosen Wachmanns, dann wird ein Messer ins Gesicht des nächsten Wächters gestoßen, muss aber wieder aufgehoben werden, um erneut eingesetzt zu werden, während eine Pistole von Feinden nachgeladen wird, die als wandelnde Munitionskisten dienen. Entweder bist du der Fleischwolf, oder du landest darin. Es ist blutgetränkt auf eine Weise, die eigentlich beunruhigend wirken sollte, aber der märchenhafte Stil verschiebt die Gewalt näher an Tarantino als an Snuff, und wenn alles Klick macht, ist das Gefühl pures Boondock-Heiliges.

Kusan ist eine blutige Fabel.

Die treibende Kraft dahinter ist das Bewertungssystem. Jedes der 54 Level, verteilt auf vier Kapitel, die das Spiel von null zählt, wird nach Zeit, Kills, Combos, Stil, Tapferkeit, Parade und Bonus bewertet, wobei alles von der Bedrohungsstufe der Opfer bis hin zur Geschwindigkeit der Währung berücksichtigt wird. Die höchste Bewertung, SS, erfordert, dass du jeden einzelnen Gegner ohne die geringste Zögerung oder Verzögerung ausschaltest. Ich habe schnell gemerkt, dass ich mich nicht überwinden konnte, ohne eine perfekte Punktzahl weiterzumachen, und das weiß das Spiel. Wenn du dein SS erreichst und dann jedes Möbelstück im Raum zerstörst, regnet zusätzliche Währung auf dich herab. Ich war ein braver Junge, habe sauber getötet und alles in Stücke geschlagen, und werde dafür großzügig belohnt. Das Punktesystem fühlt sich hart, aber fair an, und die Lösung liegt im Versuch und Irrtum, bis die optimale Route und Kombo ohne einen einzigen Fehler im Frame gelandet sind.

Bestnoten zu vergeben und Innenräume zu zerstören, ist eines der größten Highlights des Spiels.

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Kommen wir nun zur tiefsten Ebene des Spiels und dem praktischsten Verbrauchertipp der Rezension: Du kannst sowohl Schläge als auch Kugeln parieren, indem du sie mit deinen eigenen Schlägen begegnest, und wenn du Erfolg hast, stirbt der Schütze an seiner eigenen Kugel. Ich nenne es "Bulletakido", und es ist eines der aufregendsten Gefühle, die ich je in einem Actionspiel erlebt habe. Aber das Zeitfenster ist winzig, und auf meinem Fernseher, der etwa 25 Millisekunden Verzögerung verursacht, konnte ich die blinkende Warnung der Gegner sehen, aber meine Reaktion nie timen. Erst als ich die Konsole auf einen Bildschirm mit niedriger Latenz bewegte, begannen die Paraden konstant zu landen, und da öffnete sich The Matrix. Das Spiel unterstützt außerdem einen 120Hz-Modus auf der PS5, der sich während meiner Spielstunden stabil und ohne spürbare Ruckler anfühlte – genau die richtige Priorität für ein Spiel, das auf Zehntelsekunden lebt. Verbesserte Shooter tauschen später das Blitzen gegen eine subtilere Animation mit einer halben Sekunde Verzögerung vor dem Schuss aus, sodass es auch für diejenigen, die glauben, sie gemeistert zu haben, noch Verbesserungsmöglichkeiten gibt. Die Botschaft ist einfach: Spiele auf dem schnellsten Bildschirm, den du finden kannst, denn dort zeigt Kusan seine beste Seite.

Das Upgrade-System ist clever gestaltet. Jede Fähigkeit ist ein Tetris-Block, der in einen begrenzten Raum gesteckt werden muss, also geht es weniger darum, alles zu sammeln, sondern mehr darum, das richtige Werkzeug für das richtige Level auszuwählen. Manche Level vergeben auch zusätzliche Blitze, wenn du bestimmte Fähigkeiten wählst, was eine elegante Möglichkeit für die Entwickler ist, Kombinationen vorzuschlagen, ohne sie dir aufzuzwingen. Später werden Leiterplatten eingeführt, die sowohl mehr Slots freischalten als auch deine Favoriten komprimieren, sodass sie weniger Platz einnehmen. Aber hier liegt auch mein größter Einwand, abgesehen von der Geschichte.

Ab dem dritten Akt erfüllen die Bolzen ihren Zweck; alles ist voll ausgebucht, die Leiterplatten sind das Einzige, was zählt, und ich habe einen Überschuss, den ich für nichts Wertvolles ausgeben kann. Meine sparsame Strategie, basierend auf dem Motto "Wer rettet, hat", bei der alles auf die letzte und scheinbar beste Waffe gerichtet war, erwies sich ebenfalls als optimal; Und eine Wirtschaft, in der sich Hamstern am besten auszahlt, widerspricht der Idee, dass verschiedene Builds zum Experimentieren anregen sollten.

Das Upgrade-System wirkt frisch und innovativ.

Das führt zum interessantesten Merkmal des Spiels: Es gibt keinen Schwierigkeitsgrad. Die Messlatte wird ganz von deinem eigenen Ehrgeiz gesetzt, und alle Anreize, mutig zu spielen, liegen auf der Anzeigetafel. Das 'Tapferkeits'-Kriterium gibt sogar zusätzliche Punkte, wenn man mehrere Gegner gleichzeitig bekämpft, aber als ich gegen Ende die SS-Jagd aufgab, um das Spiel rechtzeitig zu beenden, verschwanden die Karotten augenblicklich, und ich erkannte, wie viel Charme genau da lag. Plötzlich stand ich geduldig in einer Tür und verteilte jedem Gegner, der hereinkam, Level für Level direkte Rechtshänder, und das Spiel versuchte nicht, mich aufzuhalten. Mit anderen Worten: Kusan ist genau so gut, wie du es machen möchtest. Für Perfektionisten und Komplettisten, die nach den Sternen streben, ist es eine Goldgrube an Tiefe und Skalierbarkeit, aber für diejenigen, die einfach nur durchkommen wollen, ist es ein deutlich oberflächlicheres Spiel.

Oben links: Hinter einer Tür zu stehen und anzugreifen ist möglich, aber das verdirbt den Charme des Spiels. Oben rechts: Oft wirst du einer überwältigenden Bedrohung durch den Feind gegenüberstehen. Unten links: Kusan bietet eine vielfältige Spielmechanik. Unten rechts: Erwarte, immer wieder zu sterben.

Was ist mit der Geschichte? Das ist der schwächste Aspekt des Spiels. Die Dialoge sind holprig, der Humor trifft selten, und schon weit im Spiel konnte ich nicht mehr mit Sicherheit erklären, für wen Jin eigentlich kämpft oder warum. In einer Szene schlachtet er sich durch ein Labor, nur um eine Sekunde später über die Berufswahl der toten Wissenschaftler und all das Blut nachzudenken, und der Kontrast zwischen dem, was er tut, und dem, was er denkt, ist erschreckend krass. Gleichzeitig verdient der letzte Akt Lob. Dort wird die Handlung aufgelöst, die Figuren finden endlich ihre Rollen, und die Geschichte ist von schwierigen Entscheidungen und unbequemen Schicksalen in der besten koreanischen Erzähltradition verknüpft. Die Comic-ähnlichen Zwischensequenzen sind durchweg stilvoll, kantig und fesselnd, selbst wenn die Dialoge ins Stocken geraten, und die Klanglandschaft trägt mehr als ihren Anteil dazu bei, die Stimmung zu setzen. Loptimists 808-lastiger Soundtrack treibt jeden Feuergefecht voran und macht das Wiederholen der Level zu einem Vergnügen, während die Soundeffekte – von Granateneinschlägen bis zu den Flammen in der Eröffnungsszene – den Audiophilen in mir dazu bringen, ihm zwei Daumen hoch zu geben.

Der Erzählstil des Spiels wird durch Comic-Cover vermittelt, die sehr gut gestaltet sind.

Die Chefs verdienen einen eigenen Abschnitt. Sogar der allererste, ein Granatenwerfender Pavian, der in seiner zweiten Phase Laserstrahlen abfeuert, um die man herumtanzen muss, während seine Handlanger die Munition auffüllen, gibt den Ton an. Lerne die Muster, passe deinen Build an, führe fehlerlos aus – das ist der Fehler. Der Endboss ließ mich drei Viertelstunden lang in einem Kreislauf ständigen Todes feststecken, bis ich gezwungen war, meine gesamten Fähigkeiten zu überdenken und schließlich den perfekten Durchlauf schaffte. Ich schrie laut auf. Es ist die Art von Katharsis, die nur diese Art von Spiel bieten kann, und es ist jedes Schimpfwort auf dem Weg wert.

Kusan: City of Wolves ist ein spielorientiertes Spiel im besten Sinne des Wortes, gebaut von vier Personen, die genau verstehen, was 'flow' bedeutet. Die Geschichte hätte die gleiche Sorgfalt wie der Kampf gebrauchen können, und die Wirtschaft geht gegen Ende an Fahrt, aber das schmälert das exzellente Gameplay nicht. Mein Durchlauf dauerte sieben Stunden, aber die Fortschrittsleiste liegt nur bei 75 Prozent; Die Hälfte der Level ist immer noch nicht richtig abgeschlossen, und der Drang, das zu korrigieren, ist bereits vorhanden. Dies ist eines der süchtig machendsten Spiele, die ich seit langem in die Hände hatte, vorausgesetzt, man geht es auf seine eigenen Bedingungen an.

Hotline Miami mag an mir vorbeigegangen sein, aber Kusan hat mich zum Gläubigen gemacht.