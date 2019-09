Kurzlebige MediEvil-Demo aus digitalem PS4-Grab erhoben

Das bevorstehende MediEvil-Remake von Digital Eclipse und Other Ocean Interactive hat heute eine "kurzlebige Demoversion" bekommen, wie Sony am Abend in ihrer State of Play erzählte. Wer sich das Teil vor dem Release am 25. Oktober anschaut, erhält einen exklusiven Helm für den mutigen Skelett-Krieger als kleines Geschenk obendrauf. Am 7. Oktober verschwindet sie wieder aus dem Store. Im unteren Video haben wir uns die Demo direkt mal angesehen und einen Spieldurchlauf aufgezeichnet. Freut ihr euch auf MediEvil?

