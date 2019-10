Kurzer TV-Werbeclip folgt verloren gegangenem Päckchen in Death Stranding

Wir nähern uns langsam dem Veröffentlichungsdatum von Death Stranding am 8. November und Sony hat aus diesem Grund einen weiteren Trailer für Hideo Kojimas nächstes Actionspiel veröffentlicht. Der hochwertige Promo-Trailer nutzt nur am Rande Gameplay und konzentriert sich stark auf Sam Bridges, der Spielfigur vom Schauspieler Norman Reedus (Walking Dead, Der blutige Pfad Gottes). Er ist der zentrale Charakter in dieser Geschichte, der die Vereinigten Städte von Amerika miteinander "verbinden" soll. Mehr Antworten zum Game findet ihr (vielleicht) in unserem großen Interview-Artikel mit dem Chefentwickler. Seid ihr bereit für Death Stranding?

