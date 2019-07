Kurzer TV-Clip zeigt Fire Emblem: Three Houses

Ende des Monats erscheint das Strategie-Rollenspiel Fire Emblem: Three Houses auf der Nintendo Switch und Fans dürfen sehr gespannt auf den Titel sein. Um Intelligent Systems bei der Vermarktung ihres Spiels zu unterstützen hat Nintendo einen kleinen TV-Werbeclip produziert, in dem wir in sehr kurzer Form die wichtigsten Eckpunkte erklärt bekommen: Es gibt drei Häuser und viele Entscheidungen, die unsere Spielerfahrung prägen werden. Wie genau diese Zusammenfassung den Kern der Sache trifft, das erfahren wir am 26. Juli - bei angeblich 200 Stunden Spielzeit scheint dieses reduzierte Exposé aber eine gute Idee zu sein.

