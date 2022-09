Kurze Eindrücke: Wir haben Dragon Quest Treasures und NieR: Automata auf der Nintendo Switch gespielt

HQ

Ich habe bereits ein paar verschiedene Meinungen zu den Spielen geteilt, die ich im Rahmen des letzten Square Enix London-Events gesehen habe, darunter Crisis Core: Final Fantasy VII - Reunion, Harvestella und Valkyrie Elysium , aber ich habe ein paar zusätzliche Erfahrungen, die, während sie flüchtig sind, etwas Zeit in der Sonne verdienen. Und so habe ich meine Meinungen zur Switch-Version von Nier: Automata und Dragon Quest Treasures an einem Ort zusammengetragen, um nach einer flüchtigen Vorschaumöglichkeit schnell Eindrücke zu erhalten.

NieR: Automata - Das Ende der YoRHa Edition

Obwohl NieR: Automata ursprünglich im Jahr 2017 herauskam, wurde es noch nicht auf der Nintendo Switch veröffentlicht, was umso merkwürdiger war, als Entwickler Platinum Games eine gute Beziehung zu Nintendo hat, wie in der Bayonetta-Serie zu sehen ist. Aber glücklicherweise wird diese Wartezeit bald zu Ende gehen, da NieR am 6. Oktober auf der Hybridplattform debütieren wird, und vor diesem Datum, als Teil einer Square Enix-Veranstaltung in London, hatte ich die Möglichkeit, die Switch-Edition in die Hand zu nehmen, um zu sehen, wie sie sich in Bezug auf die Leistung entwickelte.

Und auf Anhieb ist klar, dass dieses Spiel auf Nintendos System sehr gut funktioniert, auch wenn man annehmen würde, dass der rasante Kampf unter den technologischen Einschränkungen der Plattform leiden würde. Aber das tut es nicht, oder zumindest tut es das kaum. Es gibt Elemente, die nicht gerade fließend angeboten werden, insbesondere das Zielsystem, bei dem Sie ein wenig mit den Joysticks der Joy-Cons kämpfen müssen, um die perfekte Aufnahme zu erhalten, und da NieR gerne verschiedene Kamerawinkel verwendet, von denen viele ziemlich verkleinert sind, erzeugt dies oft einige herausfordernde Bilder und Szenen auf dem kleineren Handheld-Display der Switch.

Obwohl dies der Fall ist, ist das eigentliche Gameplay sehr flüssig und funktioniert super gut. Der Kampf behält seine rasante Natur, und die Grafik selbst (obwohl nicht auf dem gleichen Niveau wie die Konsolen- oder PC-Editionen des Spiels) ist mehr als gut genug für ein tragbares Spielsystem. Platinum Games hat gute Arbeit geleistet, um dieses bereits fantastische Videospiel auf ein neues Medium zu bringen, und wenn Sie noch nicht die Gelegenheit hatten, diesen Titel zu erleben, wäre die Switch-Version kein schlechter Ausgangspunkt, wenn sie in ein paar Wochen debütiert.

Dragon Quest Schätze

Ich war kein großer Fan der Dragon Quest-Serie, bevor ich Dragon Quest Builders 2 spielte, aber dieses Spiel hat meine Aufmerksamkeit auf die Serie gelenkt und mich dazu gebracht, sie zu schätzen. Als ich sah, dass die kommenden Dragon Quest Treasures auf dem Londoner Event spielbar sein würden, war ich aufgeregt, hineinzuspringen und zu sehen, was die ersten Teile des Spiels zu bieten hatten. Für diejenigen, die sich wundern, dreht sich dieser Titel um die Geschwister Erik und Mia, die, nachdem sie ihr Leben an Bord eines Wikinger-Langschiffs verbracht haben, beschließen, dass es Zeit ist, sich mit Hilfe von zwei ungewöhnlichen, übernatürlichen Kreaturen auf eigene Faust auf die Suche nach einem Schatz zu begeben. Dieses bizarre animalische Duo - im Wesentlichen eine rosa Katze mit Flügeln und ein grünes Schwein mit Flügeln - führt Erik und Mia zu einem Portal in das Land Draconia, wo die Suche nach Schätzen beginnt.

Das Spiel spielt sich ähnlich wie andere Dragon Quest-Titel, indem Sie ein Team von Monstern entwickeln, die Ihnen bei der Erkundung und im Kampf helfen. Monster greifen gegnerische Feinde an, um dich zu schützen, während du sie auch verwenden kannst, um Schätze zu finden oder sogar neue Gebiete zu erreichen, die Erik und Mia sonst zu Fuß unzugänglich wären. Und Sie werden dies tun wollen, denn die Suche nach der bestmöglichen Beute ist entscheidend für das Fortschrittssystem des Spiels, das sich darum dreht, Schätze auszugraben, sie zurück zu Ihrer Basis zu bringen und das Geld zu verwenden, das es wert ist, um Ihre Basis zu erweitern.

Ich werde meine Gedanken zu diesem Spiel jetzt kurz halten, da die Demo, die ich spielen durfte, an und für sich nur kurz war, aber ich werde hinzufügen, dass die Grafik und der Kunststil beide für ein sehr fesselndes Erlebnis sorgen und der Titel als Ganzes auf der Nintendo Switch sehr gut gespielt wurde und wirklich zur Plattform passte. Hinzu kommt das charakteristische Charisma und der Charme der Dragon Quest-Serie, die in jedem Charakter zu finden ist, und es ist ziemlich klar, dass sich Dragon Quest Treasures zu einem der Top-Titel im Dezember entwickelt.