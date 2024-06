Kurt Russells fünf Top-Leistungen

HQ

Mit einer Karriere, die sich über sechs Jahrzehnte und fast 70 Filme erstreckt, gibt es nur noch wenige Schauspieler, die mit Kurt Russell mithalten können. Eine lebende Legende, deren frühe Jahre von einer langen Reihe von Disney-Produktionen geprägt waren und deren Durchbruch im Erwachsenenalter durch die Zusammenarbeit mit John Carpenter kam, der mehrere harte, stoische Charaktere hervorbrachte, die seine Fähigkeit demonstrierten, mühelos eine nahezu perfekte Mischung aus ruppiger Überheblichkeit und schillerndem Charisma zu erzeugen. Und hier sind seine fünf besten Leistungen.

(5)

Flucht aus New York (1981)

Hier ist der Film, der Russell bekannt machte und ihn gleichzeitig in den Geschichtsbüchern als einen der kultigsten und liebenswertesten Drecksäcke verewigte, die je auf Film festgehalten wurden. Snake Plissken, die kompromisslose Überlebende und auch Russells mit Abstand denkwürdigste Rolle, war die Inspiration für eine lange Reihe nachfolgender Möchtegern-Bösewichte. Es ist eine Figur, die sich nicht von dem Schauspieler selbst unterscheidet, perfekt gespielt mit einer exquisiten Mischung aus apathischer Gleichgültigkeit, unbekümmerter Haltung und Überheblichkeit.

Werbung:

(4)

Gebrauchtwagen (1980)

Nur wenige scheinen sich an Robert Zemeckis' schwarze Komödie zu erinnern, und es war kaum etwas, das Russells Karriere zu dieser Zeit weiteren Schwung verlieh. Aber Used Cars ist ein hervorragendes Beispiel für Kurts Breite, und in der Rolle des Autoverkäufers Rudy gelingt ihm ein glückselig genaues Porträt des typischen Sonnen- und Frühlingsmannes. Ein kriecherischer, überheblicher Typ, der alle Ehre zugunsten honigsüßer Worte und falscher Versprechungen beiseite gelegt hat. Messerscharf und präzise von Russell und bei weitem seine beste komische Rolle in seiner gesamten Karriere.

(3)

Wunder (2004)

Basierend auf einem der unvergesslichsten Sportereignisse in der amerikanischen Geschichte, bei dem ein zersplittertes Eishockeyteam auf dem Höhepunkt des Kalten Krieges gegen die sowjetischen Bären antritt. Eine scheinbar unschlagbare Ansammlung von Titanen, angeführt von Boris Mikhailov neben Vladislav Tretiak, Valeri Kharlamov und Viacheslav Fetisov, um nur einige zu nennen. Die Verfilmung, die auf dem Spiel und dem gesamten körperlichen und mentalen Training basiert, das dem Aufeinandertreffen vorausging, gibt Russell eine seiner denkwürdigsten, stoischsten Rollen als Cheftrainer Herb Brooks. Eine kontrollierte und unerschütterliche Performance, die Russells dramatische Fähigkeiten unter Beweis stellt. So kraftvoll wie unvergesslich mit einem großartigen Kurt.

Werbung:

(2)

Das Ding (1982)

John Carpenter und Kurt Russell waren in den 80er Jahren eine unaufhaltsame Kraft, und kein Film oder keine Figur demonstriert dies besser als der Horrorklassiker The Thing und R.J. MacReady. Er ist bei weitem eine von Russells besten Darstellungen und erweckt mit erschreckender Perfektion die emotionalen Turbulenzen zum Leben, die die Figur erleidet, nicht nur durch den außerirdischen Parasiten, sondern auch durch die isolierte Umgebung und die Ungewissheit, wer unter der Kontrolle der Kreatur steht und wer nicht. Ein eisiges und einprägsames Porträt, das noch lange nach dem Abspann nachklingt, unvergleichlich gut gespielt und fast Kurts beste Rolle.

RUSSELLS BESTE SCHAUSPIELERISCHE LEISTUNG:

(1)

Tombstone (1993)

Komplex und hart mit einem geradezu köstlichen Charisma und einer Präsenz, ist es Kurt Russells Interpretation von Wyatt Earp auf den Punkt gebracht. Der mit Abstand legendärste Sheriff der wilden Jahre des 19. Jahrhunderts, eine Aufführung, die Ihre Aufmerksamkeit erfordert und von der Sie Ihre Augen nicht abwenden können. Kurt ist magnetisch als imposanter Gesetzeshüter und strahlt eine meisterhaft subtile Arroganz aus. Wyatt Earp ist ebenso ausgewogen wie zart und bei weitem Russells vollständigste und vollendetste filmische Leistung.

Was sind Ihrer Meinung nach die fünf besten schauspielerischen Leistungen von Kurt Russell?