Kurt Russell und Michelle Pfeiffer sind die Hauptrollen in Taylor Sheridans neuester Dramaserie The Madison

Taylor Sheridan scheint einer der wichtigsten und einzigen Gründe zu sein, warum jemand Paramount+ abonnieren sollte, da der Autor hinter vielen der größten und bekanntesten Originalserien des Streamers steht, sei es Yellowstone, Tulsa King, Mayor of Kingstown, Landman, Lioness, 1923 und 1883. Ja, so ziemlich alle Shows, die routinemäßig auf der Plattform debütieren...

Bald wird Sheridan mit einer weiteren neuen Serie zurückkehren, einem Projekt namens The Madison, das Kurt Russell und Michelle Pfeiffer zusammenbringt, um in einem Drama die Hauptrollen zu spielen, das das Treiben von New York City mit der malerischen ländlichen Natur Montanas verbindet. Die Zusammenfassung der Sendung erklärt:

"Eine herzliche Studie über Trauer und menschliche Verbindung, die einer Familie aus New York City im Madison River Valley im zentralen Montana folgt."

Obwohl die Serie in Montana spielt, scheint sie keine Verbindung zum Yellowstone-Universum zu haben, das nächste Woche weiter wächst, wenn Y: Marshals ebenfalls auf Paramount+ erscheint. Was wir über The Madison wissen, ist, dass diese erste Staffel nur ein Vorgeschmack auf das ist, was noch kommt, da eine zweite Staffel bereits genehmigt wurde.

Für einen Einblick in das, was sie erwartet, sehen Sie sich unten den Trailer zur Serie an, denn The Madison startet am 14. März.