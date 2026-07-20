Kuro Games kündigt seine Expansion in die Animation mit der Serie Wuthering Waves: Elysium an

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Als es 2024 veröffentlicht wurde, wurde Wuthering Waves schnell zur neuen Sensation unter den chinesischen 'Gacha'-MMO-RPGs und sammelte in den ersten Monaten schnell über 30 Millionen Spieler. Jetzt, da es nach seiner Aufnahme in den Game Pass-Katalog eine neue Legion von Spielern erreicht, hat Kuro Games seine Pläne vorgestellt, das Spiel zu einer Multimedia-Reihe auszubauen.

Kuro Games hat eine neue Marke namens Kuro Onroad gegründet, eine Abteilung, die sich Animationsprojekten widmet, und gleichzeitig Wuthering Waves: Elysium angekündigt, eine Animationsserie basierend auf dem Spiel. Ein Veröffentlichungsdatum oder Details zur Handlung wurden bisher nicht bekannt gegeben, aber sie haben zusammen mit der Ankündigung einen kurzen Teaser veröffentlicht, der einen kurzen Einblick in die fünf Hauptfiguren bietet. Schauen Sie sich unten an.

Freust du dich auf die Anime-Serie Wuthering Waves: Elysium?