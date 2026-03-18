Künstliche Intelligenz: Ein Lebensretter?

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Künstliche Intelligenz. Die Weltuntergangs- und Skynet-Technologie, die uns nicht nur zwingt, ein Arm und ein Bein zu bezahlen, wenn wir den RAM unseres Computers aufrüsten wollen, sondern auch die Technologie ist, die die Schönheit der Spielewelt komplett zu zerstören. Aber ist das in der Realität wirklich so? Haben wir Angst vor etwas, das tatsächlich eher eine Belästigung als eine echte Gefahr darstellt? Ich weiß es nicht und ich habe keine Antworten, denn was ich mache, ist eher eine Form von Videospiel-orientierter Spekulation über Männer als hochwertige, statistikbasierte Forschung. Aber man sollte das ganze Geschäft mit Typen, die über Dinge spekulieren, nicht abtun.

Und nein, ich weiß, dass ich nicht der Erste bin, der das anspricht, und dass dieses Thema inzwischen im Grunde überdiskutiert wird. Das ändert jedoch nichts an der Tatsache, dass es heute relevanter denn je ist, wenn man alles bedenkt, was mit Asha Sharma, Xbox Helix und den explodierenden Komponentenpreisen zu tun hat (im Ernst).

Ich glaube, KI ist gekommen, um zu bleiben. Damit müssen wir jetzt leben; Daran besteht wirklich kein Zweifel. Wenn du eine KI einbauen kannst, die ihre Aufgabe genauso gut oder besser als ein Mensch erledigt, wird diese Entscheidung getroffen, solange sie Geld spart. Innovation und hurra-hurra ist zwar schön und gut, aber letztlich ist es die Wirtschaft, die für die Großen an den Vorstandstischen zählt. Es fühlt sich – leider – wie eine Tatsache an, der wir nicht entkommen können, und obwohl ich absolut glaube, dass die KI-Blase platzen wird, ist das eine Realität, an die wir uns gewöhnen müssen.

Asha Sharma sorgte dafür, dass die gesamte Spielewelt gemeinsam Besorgnis äußerte, dank ihres Hintergrunds in der KI-Industrie. // Microsoft

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Die Blase, ja! Sie wird wahrscheinlich etwas schwächer werden, sobald die Nachfrage nachlässt. So wie der IT-Sektor eine schwierige Phase überstanden hat, wird auch der KI-Sektor das tun. Hoffentlich führt das aber zu weniger Hype und günstigeren Komponenten. Künstliche Intelligenz ist schließlich eine Branche, von der JEDER ein Stück haben will, aber der Kuchen wird am Ende einfach nicht groß genug sein, und dann werden wir höchstwahrscheinlich eine Handvoll Akteure sehen, die den Markt dominieren, statt viel zu viele Start-ups und alte Giganten, die versuchen, in den Markt einzudringen. Sie wird sich abflachen und einen Status quo erreichen, bei dem wir nicht mehr mit der Wimper zucken müssen, wenn sie in unserem Leben ist.

Aber was bedeutet das für die Spieleentwicklung und letztlich für uns Spieler? Für die großen AAA- und AAAA-Entwickler bedeutet das wahrscheinlich, dass menschliche Charaktere zugunsten KI-gesteuerter Lösungen schrittweise aus dem Feld genommen werden. Das moralische Dilemma, das dieses Thema mit sich bringt, wird mit der Zeit verschwommen, diffuser und schwerer zu interpretieren, und man kann darüber denken, was man will, aber ich vermute, die lautesten Gegner werden irgendwann die Kraft verlieren. Und die Branchenriesen werden natürlich davon profitieren. Schritt für Schritt, bis wir uns irgendwie daran gewöhnt haben, dass es kein Mensch ist, der Dialoge für Nebencharaktere schreibt, sondern eine KI, die das übernimmt, genauso wie sie Assets und Programmierung übernimmt.

Das wird in manchen Kreisen sicherlich aus der Bahn laufen, wo die Spiele, die wir heute als seelenlos und identitätslos bezeichnen, als absolute Meisterwerke in Bezug auf künstlerischen Wert gelten. Hochwertige KI-basierte Spiele, sozusagen. Auch wenn ich überhaupt nicht spirituell bin – bin ich sicher, dass einem Spiel, das nicht von Menschen entwickelt wurde, das fehlen wird, was wir tatsächlich haben, was eine KI nicht hat – eine Seele und eine eigene, einzigartige Identität.

Wir können mit viel KI in Microsofts neuem All-in-One-Gerät rechnen. // Microsoft

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Der Vorteil ist natürlich, dass Spiele schneller entwickelt werden und mit Hilfe von KI auf weniger leistungsfähiger Hardware laufen können. Was die Hardware betrifft, sehe ich mehr Vorteile als Nachteile, da dieses Feld nicht auf menschlichen Willen und Geist beruht oder fällt. KI-Beschleunigung und alle DLSS-Lösungen hauben älteren Setups neues Leben ein, und CPUs werden mit Hilfe von KI-Tools Quantenberechnungen schneller durchführen können. Ich bin kein Experte auf diesem Gebiet – aber als erfahrener Rater würde ich definitiv sagen, dass wir hier zumindest KI größtenteils willkommen heißen sollten.

Doch während Tencent, Electronic Arts, Activision Blizzard und ähnliche geldgierige Giganten immer mehr KI annehmen und immer mehr menschliche Entwickler nach Hause schicken, gibt es etwas, das heller und stärker brennen wird als je zuvor – die großen Stärken der Menschheit: Kunst, Innovation und Identität. Und wo wird das am deutlichsten sein, solange der nächste Call of Duty bis ins kleinste Maß generisch ist? Nun, natürlich in der Indie-Welt. Geliebte, geliebte Indie-Welt.

Die Spielebranche wird – möglicherweise – anfangs einen Schlag bekommen, aber kleinere Indie-Entwickler und Publisher werden zweifellos zeigen wollen, wie Spiele entwickelt werden sollten und wie groß der Unterschied tatsächlich ist, wenn jemand mit echter Leidenschaft Herz und Seele in seine Arbeit steckt. Etwas, das fortschrittliche künstliche Intelligenz niemals erreichen kann. Wir werden eine Renaissance von Spielen erleben, die lebendig wirken. Spiele, bei denen ein einzelner Entwickler, mit Kaffeeflecken auf der Tastatur und drei Jahren relativer Schlaflosigkeit, seine Seele in jeden Pixel, jede Soundschleife und jede halbgare (aber herzerwärmende) Dialogzeile gesteckt hat.

Larian Studios hat sich ein wenig mit KI beschäftigt, musste aber zurückrudern, da die Fans offensichtlich nicht besonders begeistert von diesen Features waren.

Denk mal darüber nach: Wenn sich der nächste AAA-Titel wie eine gut polierte, aber völlig hohle Hülle anfühlt – genau wie diese prozedural generierten Open-World-Karten, die im Trailer großartig aussehen, aber so fesselnd sind wie das Durchblättern eines DIY-Katalogs – dann fangen die Leute an, sich nach etwas anderem zu sehnen. Und dass etwas anderes nicht von Tencent oder EA kommen wird. Es kommt von einem Typen im Keller in Skövde, einem Duo in Polen oder einem Trio in Japan, die sich weigern, KI für mehr als vielleicht eine schnelle Platzhaltertextur zu verwenden.

Wir Gamer werden besser darin werden, den Unterschied zu erkennen. So wie wir jetzt spüren können, wann ein Spiel mit Leidenschaft und Liebe gemacht wurde, im Gegensatz dazu, dass es dazu dient, die 'Quartalseinnahmen' zu maximieren. Und dieses Gefühl? Es kann nicht zu einem Modell trainiert werden. Es ist menschlich. Es ist chaotisch und manchmal sogar blutig hässlich, aber es lebt und verleiht dem Spiel Seele und Menschlichkeit.

Also nein, ich persönlich habe keine Angst, dass KI die Kunst des Gamings komplett zerstören wird. Ich glaube tatsächlich, dass es langfristig das Gegenteil bewirken wird, indem es verfeinert und klarstellt, was es wert ist, sich zu interessieren. Die großen Studios können ihre großbudgetierten KI-Produktionen mit Pfad-Raytracing und 240 fps produzieren. Und der Rest von uns wird das Gefühl zurückbekommen, etwas zu spielen, das tatsächlich von jemandem erschaffen wurde, dem es wichtig war – ein Luxus, den wir nicht mehr als selbstverständlich ansehen sollten. Spiele, die von jemandem gemacht wurden, der irgendwann mitten in der Nacht weinte, fluchte, lachte und vielleicht sogar sein eigenes Spiel hasste. Schwächen, die letztlich zu unserer Stärke werden und der Grund, warum wir diese Schlacht als Sieger hervorgehen werden.

Was denkst du? Stimmst du Joels Begründung zu?