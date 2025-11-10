Künstlerin Zoe Nguyen über die Unterschiede zwischen der Entwicklung von Mobilgeräten und PC/Konsolen: "Handyspiele sind so viel schwieriger zu machen"

HQ

Es ist durchaus üblich, dass PC- und Mobile-Gamer sich über Handyspiele lustig machen und die Nase rümpfen, da Projekte, die auf der Plattform starten, sich in der Regel stark vom traditionelleren Gaming-Standard unterscheiden. Es gibt auch ein Vorurteil, dass Handyspiele einfacher sind als PC- und Konsolenprojekte, bedeutet das, dass sie auch einfacher zu machen sind?

Als wir kürzlich mit der Künstlerin Zoe Nguyen (die früher an Return to Monkey Island, Gylt und Rime gearbeitet hat) bei BCN Game Fest gesprochen haben, haben wir ein wenig über die Unterschiede zwischen der Arbeit an PC- und Handyspielen gesprochen, was Nguyen einen sehr interessanten Blickwinkel geliefert hat, der Ihre Wahrnehmung bei der Entwicklung von Handyspielen verändern könnte.

"Ich habe das Gefühl, dass es für mich so verrückt ist, dass es dieses Stigma über Leute gibt, die im mobilen Bereich arbeiten, und dass man nicht auf Konsolen arbeiten kann, wenn man in mobilen Spielen arbeitet. Und Handyspiele sind für mich so viel schwieriger zu entwickeln. Ich meine, das Publikum ist im Grunde jeder. Es kann jeder und jede sein, und es gibt einfach so viel zu berücksichtigen, wenn man ein Handyspiel entwickelt. Und ich finde einfach, dass das Probleme sind, mit denen wir uns nicht unbedingt auseinandersetzen müssen, wenn wir an der Konsole arbeiten. Es ist anders. Aber aus meiner Sicht ist es schwieriger."

Es gibt zwar eine Kluft zwischen PC und Konsole, aber es lässt sich auch nicht leugnen, dass Mobile die weitaus größere Plattform ist, da es einen Markt gibt, der Milliarden von Spielern umfasst, die für Mobilgeräte erschlossen werden können, während PC und Konsole nur einen Bruchteil dieser Größe ausmachen.

Wie stehen Sie zum Thema Mobile Gaming und wie ist die Plattform im Laufe der Jahre gewachsen und hat sich verändert? Schauen Sie sich das vollständige und untertitelte Interview mit Nguyen unten an.