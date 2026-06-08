Künstler verklagt FIFA auf 25 Millionen Dollar, weil er seine Kunst illegal zerstört hat, um die Weltmeisterschaft zu bewerben: "Diese Wände sind wie meine Kinder"

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Robert Wyland, der Künstler, der das Whaling Walls-Wandbild in Dallas malte – ein Kunstwerk, das zerstört wurde, als es vom lokalen WM-Komitee darüber gemalt wurde, hat FIFA und andere Beklagte wegen "hastiger und unwiderruflicher Zerstörung eines städtischen Wahrzeichens" verklagt und fordert mindestens 25 Millionen Dollar Schadensersatz.

Wyland sagte, dass sein 1999 gemalt Wandbild durch ein Bundesgesetz von 1990 geschützt sei, das bildende Künstler vor der Zerstörung öffentlich ausgestellter Werke schützte, sodass sie seine Werke illegal zerstörten, als es übermalt wurde, um ein neues Wandgemälde zur Förderung der Weltmeisterschaft zu malen. "Obwohl die FIFA behauptet, Kunst für die Gastgeberstadt zu entwickeln, haben sie in Wahrheit ein historisches Spiel der Gastgeberstadt entstellt", sagte der 69-jährige Künstler (via Al Jazeera).

Die FIFA hat jedoch bestritten, damit etwas zu tun zu haben, und überträgt die Verantwortung auf das lokale Organisationskomitee. Das Organisationskomitee der Region für die Weltmeisterschaft erklärte in einer Stellungnahme, dass anstelle von Wylands Wandgemälde neue Kunstwerke geplant sind, "die diesen aktuellen historischen Moment einfangen und die Energie, Einheit und den globalen Geist rund um die Weltmeisterschaft 2026 widerspiegeln". Dallas wird diesen Sommer mehr Weltmeisterschaftsspiele ausrichten als jede andere Stadt, neun Spiele, darunter vier K.o.-Spiele.

"Sie haben den falschen Künstler ausgewählt", sagt Wyland

Wyland wird mit der Klage fortfahren, auch wenn er weiß, dass es sich um eine "David und Goliath"-Situation handelt. "Sie sind ein Multi-Milliarden-Dollar-Unternehmen, und ich bin ein einzelner Künstler mit einer kleinen Stiftung, aber ich sage Ihnen, sie haben den falschen Künstler und das falsche Kunstwerk gewählt. Ich werde nicht tatenlos zusehen, wie sie damit durchkommen", sagte Wyland gegenüber The Guardian.

Eine Woche nachdem die Wand gestrichen wurde, wurde nichts darüber gestrichen, drei Tage vor Beginn des Wettbewerbs, aber The Guardian bezweifelt, dass angesichts der Gegenreaktion überhaupt etwas darüber gestrichen wird, was bedeutet, dass der Schmerz umsonst zerstört wurde. "Diese Wände sind wie meine Kinder. Das ist wirklich, wirklich persönlich", sagte Wyland, der zwischen 1981 und 2008 100 dieser Wände weltweit bemalte.