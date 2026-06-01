Künstler Liam Sharp spricht darüber, wie Wonder Woman Generationen inspiriert und "das weiterhin tun wird".

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Obwohl heutzutage oft viele Gespräche rund um die DC-Welt auf Superman und Batman gerichtet sind, ist Wonder Woman immer noch eine der wichtigsten und eindrucksvollsten Figuren, die die Comicwelt zu bieten hat – nicht nur, weil sie den dritten Teil der Dreiergruppe der DC-Hauptfiguren darstellt, sondern auch, weil sie mit ihrer offenen Haltung zur Sexualität bei Minderheiten weltweit Anklang findet.

Zu diesem Zweck hatten wir während unseres jüngsten Besuchs auf der Comicon Napoli das Privileg, mit dem Künstler Liam Sharp zu sprechen, nur um ihn über seine Zeit als Wonder Woman-Geschichten zusammen mit dem Autor Greg Rucka im Rahmen der Rebirth-Reihe zu hören.

"Wonder Woman war für mich faszinierend, denn was ich beim Zeichnen erkannt habe, war, dass sie von jeder Figur, die ich je gezeichnet habe, diejenige ist, die Menschen am meisten berührt. Sie hat also direkten, nachhaltigen Einfluss auf Menschen. Als ich sie gezeichnet habe, lebten wir in Amerika, und wenn ich auf Conventions tourte, hatte ich Leute mit, die aus... die LGBTQ-Community, die vielleicht in sehr christlichen Gegenden lebte und nicht dem gesamten Spektrum menschlicher Sexualität entgegenkam. Sie würden sich unterdrückt, hinausgeworfen oder von ihren ganzen Familien und Gemeinschaften ausgegrenzt fühlen. Manchmal war das Einzige, was sie wahnsinnig am Leben hielt, Wonder Woman. Nun, das ist jetzt verständlich. Ich verstehe es, aber das wusste ich vorher nicht. Wie stark und mächtig sie als eine Art schwule und trans Ikone war und wie sehr diese Figur Menschen Kraft gab, die sich entfremdet fühlten.

"Das war, ich denke, das ist grundlegend für sie, ich glaube, als Greg Rucka sich outete und sagte, nein, sie ist eine queere Figur, war das ein großes Statement. Es sollte offensichtlich sein, sie kommt aus der Welt der Amazonen. Jeder, der denkt, er habe 2000 Jahre darauf gewartet, dass Männer kommen und sie vor sich selbst retten, verfehlt meiner Meinung nach den Sinn dieser Figuren. Ich denke, tief darin war etwas ziemlich Tiefgründiges verankert, dass Menschen, die ein Beispiel brauchten, ein heroisches Beispiel brauchten, es daraus ableiten konnten."

Sharp erklärte außerdem, dass Conan der Barbar in seiner Jugend ähnlich für ihn gehandelt habe, da die Figur ihm Kraft gab und ihm erlaubte, als Mensch zu wachsen und zu blühen – eine Erfahrung, die er Comics insgesamt zuschreibt und die mehr sind als nur ein Unterhaltungsmedium.

"Ich denke, Comics haben diese Kraft, und es ist wirklich wichtig, dass die Leute das erkennen, denn ich glaube, das wird manchmal übersehen. Es ist nicht nur Unterhaltung. Charaktere leben unser ganzes Leben lang mit uns, beeinflussen uns und beeinflussen uns weiterhin und inspirieren uns weiterhin, und ich denke, Wonder Woman wird das weiterhin tun, und im Moment ist es wahrscheinlich wichtiger denn je."

Das vollständige Interview mit Sharp finden Sie unten, in dem wir auch Batman: Reptilian, Green Lantern, Starhenge und mehr ansprechen.