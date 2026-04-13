Kunos Simulazioni öffnet die Tür zu Modding und privaten Servern in Version 0.6 von Assetto Corsa Evo
Es scheint, als würden sie versuchen, die Unterstützung der Fans zurückzugewinnen, nachdem die fragwürdigen Entscheidungen der letzten Monate weitgehend Einzelspieler-Inhalte entfernt wurden.
Im Februar letzten Jahres veröffentlichte Kunos Simulazioni Version 0.5 von Assetto Corsa Evo , die neue Strecken und Fahrzeuge zum Spiel hinzufügte, aber auch die Fangemeinde spaltete, indem der Karrieremodus – die Hauptattraktion für Einzelspieler – entfernt wurde, da die Zukunft stärker auf kompetitives Spiel und Sandbox-Erlebnis ausgerichtet war. Es scheint, als hätte das Feedback den Vorstand des italienischen Simulationsstudios erreicht, denn sie haben nun Update 0.6 für Assetto Corsa Evo (danke, Traxion) veröffentlicht, und dieses Projekt scheint tatsächlich neue Brücken zu den Spielern zu bauen.
Zusätzlich zu den sechs neuen Fahrzeugen, die ins Spiel kommen, und einer neuen Strecke (Sebring, die bereits im 0.5-Trailer im Februar angeteasert wurde) kannst du ab jetzt dedizierte, selbstverwaltete AC-EVO-Server über Steam erstellen. Bis jetzt musste die Servernutzung an Dritte ausgelagert werden, mit Kosten von 5 bis 15 € pro Monat, aber das wird nicht mehr der Fall sein.
Neue Autos und Strecken in Assetto Corsa Evo v.0.6
Neue Autos
- Audi R8 LMS GT4 Evo
- Ferrari 296 GT3
- Ferrari 288 GTO
- Ford Mustang GT3
- Lamborghini Countach LP5000 QV
- Porsche 992 GT3 R Rennsport
Strecken
- Sebring
- Aktualisierung der Nürburgring-Nordschleife-Anlage 2026
Zu guter Letzt wurde der Prozess zur Neubelegung des Assetto Corsa Evo -Steuerungsschemas – sei es mit Standard-Controllern oder spezieller Sim-Racing-Ausrüstung – stark vereinfacht und wird nun eher dem ähneln, was wir bereits in Assetto Corsa Competizione oder Assetto Corsa Rally sehen.