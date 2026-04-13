Kunos Simulazioni öffnet die Tür zu Modding und privaten Servern in Version 0.6 von Assetto Corsa Evo

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Im Februar letzten Jahres veröffentlichte Kunos Simulazioni Version 0.5 von Assetto Corsa Evo , die neue Strecken und Fahrzeuge zum Spiel hinzufügte, aber auch die Fangemeinde spaltete, indem der Karrieremodus – die Hauptattraktion für Einzelspieler – entfernt wurde, da die Zukunft stärker auf kompetitives Spiel und Sandbox-Erlebnis ausgerichtet war. Es scheint, als hätte das Feedback den Vorstand des italienischen Simulationsstudios erreicht, denn sie haben nun Update 0.6 für Assetto Corsa Evo (danke, Traxion) veröffentlicht, und dieses Projekt scheint tatsächlich neue Brücken zu den Spielern zu bauen.

Zusätzlich zu den sechs neuen Fahrzeugen, die ins Spiel kommen, und einer neuen Strecke (Sebring, die bereits im 0.5-Trailer im Februar angeteasert wurde) kannst du ab jetzt dedizierte, selbstverwaltete AC-EVO-Server über Steam erstellen. Bis jetzt musste die Servernutzung an Dritte ausgelagert werden, mit Kosten von 5 bis 15 € pro Monat, aber das wird nicht mehr der Fall sein.

Neue Autos und Strecken in Assetto Corsa Evo v.0.6

Neue Autos



Audi R8 LMS GT4 Evo



Ferrari 296 GT3



Ferrari 288 GTO



Ford Mustang GT3



Lamborghini Countach LP5000 QV



Porsche 992 GT3 R Rennsport



Strecken



Sebring



Aktualisierung der Nürburgring-Nordschleife-Anlage 2026



Zu guter Letzt wurde der Prozess zur Neubelegung des Assetto Corsa Evo -Steuerungsschemas – sei es mit Standard-Controllern oder spezieller Sim-Racing-Ausrüstung – stark vereinfacht und wird nun eher dem ähneln, was wir bereits in Assetto Corsa Competizione oder Assetto Corsa Rally sehen.