Kunos Simulazioni hört auf die Fans und kündigt wichtige Änderungen an Assetto Corsa Evo an

"Wir haben uns geirrt, aber es ist eine gute Sache, wenn die Entwickler bereit sind, zuzuhören." So beginnt das Entwicklungstagebuch von Marco Massarutto, CEO von Kunos Simulazioni, in dem er bekannt gab, dass das Team auf das FeedbackAssetto Corsa Evo der Fans zu dem im Early Access verfügbaren Simracing-Titel gehört hat und dem aktuellen Design eine Wendung geben wird.

Der Titel, der selbst zu diesem Zeitpunkt zur besten Veröffentlichung des Franchise geworden ist, zielte auf eine reine Online-Entwicklung ab, aber Massarutto sagt, dass dies nicht der Fall sein wird, und gibt Informationen über die erste der großen Änderungen, die kommen werden. Der offene Modus wird komplett offline sein, ebenso wie der Karrieremodus, in dem wir auch lokal mit dem Spielerfortschritt vorankommen können. Besondere Events sind jedoch weiterhin an eine Online-Verbindung gebunden.

Technische Aspekte wie die KI des Treibers, die Leistung und die technische Optimierung sowie die Benutzeroberfläche werden ebenfalls verbessert, offensichtlich da es sich um ein Early-Access-Spiel handelt. Die Mod-Unterstützung wird ebenfalls beschleunigt (was seiner Meinung nach "früher als erwartet" kommen wird) und dass die Tests für die Hinzufügung des Multiplayer-Modus auf Kurs sind, wobei die erste Version des Multiplayer-Modus im Sommer verfügbar sein wird.

Schließlich verweist er auf die Rückkehr des Mitbegründers von Kunos Simulazioni, Stefano Castillo, als neuer Chief Technology Officer von AC EVO. Castillo gilt als einer der führenden Entwickler in der Welt des Simracing und ist maßgeblich für den Erfolg der bisherigen Assetto Corsa-Titel verantwortlich. Seine Rückkehr sei eine Absichtserklärung an seine Spieler, heißt es in der Pressemitteilung.

Das vollständige Video-Statement von Kunos Simulazioni können Sie sich unten ansehen.