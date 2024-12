Kunos bestätigt nun, dass Assetto Corsa Evo eine riesige, offene Spielwelt hat

HQ

Wir haben bereits darüber geschrieben, dass die italienische Kunos Simulazioni eine offene Spielwelt in Kombination mit all den geschlossenen, klassischen Strecken anbieten wollte, die natürlich in der kommenden Assetto Corsa Evo enthalten sein werden, und nun ist es bestätigt. Die Welt, die eine 1:1-Nachbildung der deutschen Gegend um Nordslingen (Eifel) ist, wird im Spiel ganze 1600 km2 groß (!) sein und den Spielern die Möglichkeit geben, einfach nur herumzugleiten, wenn sie nicht Rundenzeiten schieben und gegen andere Sim-Racer antreten wollen. Zum Vergleich: Die Karte in Witcher 3 ist etwa 125 km2 groß, während die Welt in Forza Horizon 5 90 km2 groß ist. Der Vergleich mit der mittlerweile 1600 km2 großen Karte von Kuno ist fast atemberaubend.

Assetto Corsa Evo wird am 16. Januar exklusiv für PC im Early Access veröffentlicht.