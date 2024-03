Kunitsu-Gami: Path of the Goddess zeigt Gameplay mit viel Persönlichkeit

HQ

Zum Abschluss der Präsentation enthüllte Xbox den kommenden Capcom-Titel Kunitsu-Gami: Path of the Goddess und bekräftigte, dass er noch in diesem Jahr veröffentlicht wird. Wir hatten nur ein paar Previews für dieses Spiel gesehen, was uns glauben ließ, dass es sich um einen reinen Action-Titel handeln würde, der sich an die japanische Mythologie anlehnt. Aber jetzt, nachdem ich den Trailer gesehen habe, ist klar geworden, dass dies nicht der Fall ist.

Kunitsu-Gami: Path of the Goddess ist eine (scheinbar harmonische) Kombination aus Action und Tower Defence. Und es scheint sogar ein bisschen wie eine Simulation zu sein, denn eines der Dinge, die wir im Gameplay gesehen haben, ist, dass man im Dorf und tagsüber Ressourcen sammeln und sich dann nachts verteidigen muss, wenn sich die Tore öffnen und Monster herauskommen.

Wieder einmal ist klar, dass das Artdesign ein Blickfang ist und in diesem Jahr zweifellos ein Titel sein wird, auf den man achten sollte. Da es auf dem Xbox & Bethesda Showcase im Sommer 2023 enthüllt wurde, ist es sehr gut möglich, dass wir weitere Neuigkeiten sowie ein festes Veröffentlichungsdatum für die Ausgabe 2024 dieses Events haben werden.

Schaut euch in der Zwischenzeit den neuen Trailer zu Kunitsu-Gami: Path of the Goddess unten an und lasst uns in den Kommentaren wissen, was ihr davon haltet.