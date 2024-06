Kunitsu-Gami: Path of the Goddess Vorschau - Die Korruption um eines der ungewöhnlichsten Spiele des Jahres 2024

HQ

Es gibt nur eine Handvoll Spiele in den letzten Jahren, die enthüllt wurden und mich wirklich verwirrt haben von dem, was ich gesehen habe. Vielleicht keines so sehr wie Capcoms Kunitsu-Gami: Path of the Goddess. Dieses farbenfrohe und lebendige Action-Strategiespiel mag seltsam aussehen und schwer zu verstehen sein, aber nach dem, was ich das Vergnügen hatte, auf der diesjährigen Summer Game Fest persönlich testen zu können, gibt es im Kern viel Sinn und zusammenhängendes Gameplay, auch wenn es nicht jedermanns Sache sein wird.

Im Grunde ist Kunitsu-Gami ein Spiel, in dem es darum geht, einen Weg zu bahnen. Im Wesentlichen musst du eine Göttin (Yoshiro, die Maiden of the Mountain ) einen Berg hinunterführen, damit sie den verderblichen Seethe, der Wurzeln geschlagen hat, reinigen, alle eingeschlossenen Dorfbewohner und Wildtiere befreien und gleichzeitig die Gottheit vor angreifenden Monstern schützen kann, die von der japanischen Kultur inspiriert sind. Du schlüpfst in die Rolle von Soh, einem Krieger, der in der Kunst des Schwerttanzes bewandert ist, und musst mit Sohs Kräften und Fähigkeiten verschiedene Stufen und Stufen des Berges erkunden, um Seethe zu reinigen, eine magische Währung zu sammeln, die befreite Dorfbewohner in eigene Krieger verwandeln kann, und dann diese Verbündeten anführen und befehlen, Verteidigungspositionen entlang des Weges der Göttin einzunehmen. Warum? Du musst sie beschützen, während sie auf Torii-Tore hinarbeitet, die von Korruption verzerrt sind und als Tore dienen, die Monster und Seethe nutzen, um in die Welt zu gelangen.

In vielerlei Hinsicht ist Kunitsu-Gami ein Tower-Defense-Actionspiel. Das Spiel arbeitet auf Zeitbasis, wobei du in jedem Level eine bestimmte Zeit hast, um Ressourcen zu sammeln, alle benötigten Verteidigungselemente zu platzieren und einen Weg zu bahnen, dem die Göttin folgen kann. Der Haken ist, dass es eine Währung gibt und Sie entscheiden müssen, wie Sie sie verwenden möchten. Willst du einen langen Weg bahnen, um die Göttin so nah wie möglich an das Torii-Tor zu bringen, oder stattdessen mächtigere computergesteuerte Krieger erschaffen? Du hast die Wahl, aber so oder so öffnet sich nach einer gewissen Zeit das verderbte Tor und die Monster strömen herein, und du kannst diese verrückten Kreaturen unter keinen Umständen in die Nähe von Yoshiro kommen lassen.

Jedes der Level, die du erreichst, während du den Berg hinunterarbeitest, hat auch ein paar zusätzliche Extras zu entdecken. Indem du eine bestimmte Menge an korrumpierten Elementen entfernst, kannst du im Wesentlichen Vorteile freischalten, die dir helfen, deine Kampfbemühungen zu verbessern, indem du bestimmte kleinere Attribute wie Schadensreduzierung verbesserst. In der kurzen Demo, die ich testen konnte, war unklar, ob Capcom mit der Spielerentwicklung und den Basisverteidigungselementen von Kunitsu-Gami davonläuft, da man meiner Erfahrung nach das jeweilige Gebiet räumen, Dorfbewohner befreien, Tiere säubern, um Gesundheitsrationen zu verdienen, und seine kleine Armee befehligen und strukturieren konnte, und das alles innerhalb weniger Minuten und bevor die Zeit beschleunigt wurde, bis sich das Torii-Tor öffnete und Monster auftauchten. Es gibt eine Tower-Defense-Balance, die sich ziemlich rudimentär und ein wenig mangelhaft anfühlt, aber sie ist sehr wichtig, wenn man jede Nacht überleben und weiter den Berg hinunter arbeiten will.

Ich würde auch sagen, dass der Kampf als Ganzes etwas geradlinig rüberkommt. In den meisten Fällen gibt es leichte und schwere Angriffe, und es geht nur darum, sie zu kombinieren, um mächtigere und komplexere Schläge zu entfesseln. Wenn man bedenkt, dass die Feinde auch auf ziemlich vorhersehbare Weise angreifen, indem sie Torii-Torportale verlassen und normalerweise einen von drei Pfaden zur Göttin hinuntergehen, fehlt es dem Kampf ein wenig an Durchschlagskraft. Die Gegnervielfalt, die sehr einzigartig gestaltete Feinde und sogar Boden- und Luftgegner umfasst, versucht, die Dinge frisch zu halten, aber ich denke, dass es ein paar mehr Risiken und eine erhöhte Herausforderung geben muss, damit Kunitsu-Gami nach mehreren Stunden weiter angreifen kann.

Und ich sage das, weil der Kunststil, so auffällig und lebendig er auch ist, nicht stark genug ist, um Kunitsu-Gami im Laufe der Stunden spannend zu machen. Sicher, die Farbgebung und die japanischen Edo-inspirierten Monster und das künstlerische Flair sind sehr mutig und einzigartig, aber das Gameplay ist und war schon immer König, und ich bin nicht ganz überzeugt von der Schleife, die Kunitsu-Gami im Moment bietet. Und das selbst dann, wenn ein paar zusätzliche Extras wie Bosskämpfe, die deine Kampffähigkeiten und Befehlsmethoden gegen einen stärkeren Feind mit einzigartigen Angriffen auf die Probe stellen, versuchen, die Dinge aufzulockern.

Es gibt definitiv Teile an Kunitsu-Gami, die herausstechen, und das Paket als Ganzes funktioniert trotz seiner seltsamen Prämisse tatsächlich in der Praxis. Aber dies wird kein Spiel für jedermann sein und ich denke, dass es eher als Nischen-Action-Strategie-Erlebnis dienen wird, das durch farbenfrohe Grafik und elegante Offensivbewegungen unterstützt wird. In vielerlei Hinsicht ist es eine Feier der japanischen Kunst und Kultur, aber gleichzeitig denke ich, dass es ein wenig von der Exzellenz fehlt, die Spiele aus dieser Region so berühmt gemacht hat und die jüngsten Capcom-Titel besonders hervorstechen ließ. So oder so, ihr könnt euch das Spiel bald ansehen, wenn Kunitsu-Gami: Path of the Goddess am 19. Juli debütiert.