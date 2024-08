Kunitsu-Gami: Path of the Goddess überschreitet eine halbe Million Spieler

HQ

Capcom produziert nicht nur die neuesten Teile der Serien Resident Evil, Street Fighter und Monster Hunter, sondern schiebt auch hin und wieder ein wenig das Boot mit Titeln heraus, die nicht in seine übliche Form passen. Das diesjährige Spiel ist Kunitsu-Gami: Path of the Goddess und hat sich als ziemlicher Hit erwiesen.

Seit der Veröffentlichung vor knapp einem Monat hat das Spiel eine halbe Million Spieler angezogen. Um diesen Erfolg zu feiern, erhalten die Spieler einen Mazo-Talisman: Jubilee, einen tanzenden Kranich und einen Okami-Kollaborations-Mazo-Talisman: Amaterasu.

Es scheint, dass, obwohl es nicht an eines der großen Franchises von Capcom gebunden ist, die Leute immer noch bereit sind, das Spiel auszuprobieren. Es hilft auch, dass es ein sehr gutes Spiel ist, wie wir in unserer Rezension dargelegt haben.