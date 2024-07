HQ

Capcom hat in diesen Tagen wirklich einen Lauf. Das ist nun schon seit einigen Jahren der Fall, mit mehreren exzellenten Remakes verschiedener Resident Evil Spiele, die Monster Hunter Serie scheint mit jeder Veröffentlichung immer stärker zu werden und zuletzt hatte Capcom mit Dragon's Dogma II einen guten Erfolg, der in den ersten zwei Monaten mehr als drei Millionen Exemplare verkaufte.

HQ

Aber Capcom kann mehr als nur die großen, hochkarätigen Titel. Exoprimal mag das Ziel verfehlt haben, aber Kunitsu-Gami: Path of the Goddess wird es nicht tun, und es ist eines der bisher überraschendsten Spiele des Jahres 2024. Es stammt von einem kleinen Team bei Capcom, das ein Spiel geschaffen hat, das tief in der japanischen Kultur verwurzelt ist und erfolgreich mehrere Genres wie Action, Tower Defense und Strategie miteinander verbindet.

Kunitsu-Gami: Path of the Goddess spielt auf dem üppigen und schönen Mount Kafuku, wo kleine idyllische Dörfer, schöne Friedhöfe und schimmernde Seen am Berghang verstreut sind. Seit Hunderten von Jahren hat die Berggöttin die Bewohner des Berges beschützt, aber jetzt haben eine böse Dunkelheit und schreckliche, von Yokai inspirierte Kreaturen (genannt Seethe ) die Macht übernommen und die 12 Masken der Göttin wurden gestohlen und über den ganzen Berg verstreut.

Werbung:

Gemeinsam mit der Jungfrau des Berges, Yoshiro, als ihrem Knappen und Beschützer Soh musst du dich nun auf den Weg den Berg hinunter begeben, die Seethe Monster auf dem Weg vertreiben, die Dörfer befreien und wieder aufbauen und natürlich die fehlenden Masken finden, um schließlich am Fuße des Berges ein Ritual durchzuführen, das das Böse ein für alle Mal aus Mount Kafuku verbannt.

Rund um den Berg befinden sich die heiligen Torii-Tore, die die Seethe Monster benutzen, um in unsere Welt einzudringen - aber sie tun dies nur nachts. Daher hast du tagsüber die Zeit, deine Truppen unter den Bewohnern des Berges zu sammeln und ihnen verschiedene Rollen zuzuweisen, zum Beispiel einen Woodcutter mit einer großen Axt, einen Archer mit Pfeil und Bogen oder einen Ascetic, der Barrieren errichten kann, die die Feinde blockieren. Während du im Spiel voranschreitest und immer mehr Masken findest, erhältst du Zugang zu mehr Rollen, die alle ständig aktualisiert werden können, ebenso wie eine breite Palette von Sohs Fähigkeiten.

Werbung:

Sobald die Rollen zugewiesen sind, musst du deine Truppen strategisch positionieren, damit du, wenn die Nacht hereinbricht und die Seethe Monster aus den Torii-Toren strömen, bereit bist, sie zu besiegen und Yoshiro um jeden Preis vor Angriffen zu schützen. Unter keinen Umständen sollte sie in der Schlacht fallen, denn nur sie kann das lebenswichtige Ritual am Fuße von Mount Kafuku durchführen.

Neben der richtigen Positionierung deiner Truppen ermöglicht dir Soh auch, den Feind mit Schwertern und Spezialangriffen anzugreifen, und du kannst deinen Truppen kontinuierlich befehlen, sich entweder zurückzuziehen und Yoshiro zu schützen, den Feind anzugreifen oder in den ihnen zugewiesenen Positionen zu bleiben und den Feind zu besiegen, wenn er sich nähert. Die Missionen variieren auf dem Weg recht gut; Einer von ihnen findet auf einem Boot statt, was den Kampf erheblich verändert, und ein anderes Mal kannst du den verzauberten Soh nicht verwenden, sodass du deinen Truppen nur Befehle geben kannst.

Wenn die Nacht vorbei ist, leckst du deine Wunden, bereitest dich auf die nächste Nacht vor, während du Yoshiro langsam immer näher an das Haupttor der Gegend heranbringst, das sie dort vom Bösen reinigt, wenn sie dort ankommt, und den nächtlichen Besuchen der Seethe Monster in diesem Gebiet ein Ende setzt.

Wie die obige Beschreibung vermuten lässt, ist Kunitsu-Gami: Path of the Goddess eine Mischung aus mehreren verschiedenen Genres, und es funktioniert tatsächlich überraschend gut. Es gibt Action, wenn Soh es mit Horden von Feinden aufnimmt, und der Teil der Turmverteidigung wird deutlich, wenn du Truppen sammelst, ihnen Rollen zuweist und sie strategisch um die Torii-Tore herum platzierst. Der Strategieteil kommt ins Spiel, wenn du deinen Truppen befiehlst, während der Schlacht anzugreifen oder zu verteidigen - und wenn du nach Ressourcen suchst und das Gebiet nach der Schlacht wieder aufbaust, um den Schaden zu reparieren, den das dunkle Böse zum Beispiel an Gebäuden, Verteidigungsanlagen oder religiösem Mauerwerk angerichtet hat.

All dies wird mit Referenzen aus der tiefen japanischen Kultur gewürzt. Dies ist ein sehr japanisches Spiel, aber nicht auf die schrille Art und Weise, wie es Final Fantasy sein kann, mit den vielleicht etwas kindlichen Charakteren und leicht bekleideten Heldinnen - es fühlt sich an wie ein glaubwürdiger Einblick in die reiche und komplexe japanische Kultur.

Wenn Spiele mehrere Genres mischen, besteht die Gefahr, dass es am Ende ein lauwarmer Mittelweg an allen Fronten ist, und obwohl Kunitsu-Gami: Path of the Goddess weder ein besonders tiefgründiges Strategiespiel, ein besonders klares Tower-Defense-Spiel noch ein besonders gutes Actionspiel ist, funktioniert alles ganz gut zusammen. Die richtige Platzierung der Truppen ist aufgrund des Kamerawinkels etwas verwirrend und umständlich, aber man lernt, damit umzugehen, und es wird am Ende von den Stärken des Spiels überschattet, die hier glücklicherweise im Überfluss vorhanden sind.

Die reiche japanische Kultur scheint auch auf der visuellen Seite deutlich durch. Alles, vom Charakterdesign, den Masken und den wunderschönen Roben, die die Bergjungfrau Yoshiro trägt, über die wunderschönen Tempel und Altäre am Berghang bis hin zu den Menüs des Spiels und natürlich dem Soundtrack ist wirklich gut gemacht und ziemlich gut gestaltet.

Kunitsu-Gami: Path of the Goddess zeigt, wie vielseitig Capcom sein kann, und macht es zu einem der bisher überraschendsten Spiele des Jahres 2024. Es ist überraschend, weil es die Dinge aufrüttelt, so dass Stücke aus verschiedenen Genres auf ziemlich überraschende Weise landen. Es ist ein überraschend gut funktionierender Hybrid zwischen einem Actionspiel, einem Tower-Defense- und einem Strategiespiel, so dass es schwer zu sagen ist, an wen Kunitsu-Gami: Path of the Goddess wirklich gerichtet ist.

Zumindest für mich war es eine positive Überraschung und wenn ihr auf Strategiespiele oder Tower Defense steht und etwas alternative Sommerurlaubsunterhaltung möchtet, würde ich mir auf jeden Fall Kunitsu-Gami: Path of the Goddess ansehen - es gibt sogar eine Demo auf allen Plattformen, damit ihr es ausprobieren und sehen könnt, ob es etwas für euch sein könnte. Ich empfehle, die Demo zumindest auszuprobieren.