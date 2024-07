Kunitsu-Gami, Dungeons of Hinterberg und Flintlock werden demnächst zum Game Pass hinzugefügt

HQ

Es ist Mitte Juli und damit hat Microsoft jetzt eine neue Reihe von Spielen vorgestellt, die auf Game Pass zusteuern. Es gibt weniger Titel als üblich - was wahrscheinlich daran liegt, dass es die ruhigste Zeit des Jahres ist -, aber die Qualität ist sicherlich nicht zu bemängeln, da vom ersten Tag an interessante Titel verfügbar sind.

Hier erfahren Sie, was Sie wann erwartet:



Magical Delikatesse (Cloud, Konsole und PC) - Heute



Flock (Cloud, Konsole und PC) - Heute



Flintlock: The Siege of Dawn (Cloud, PC und Xbox Series S/X) - 18. Juli



Dungeons of Hinterberg (Cloud, PC und Xbox Series S/X) - 18. Juli



Kunitsu-Gami: Path of the Goddess (Cloud, Xbox und PC) - 19. Juli



Abonnenten können sich auch auf Vergünstigungen und andere Vorteile freuen, wie z. B. Bonusartikel für EA Sports UFC 4 und The First Descendant, über die Sie auf Xbox Wire mehr erfahren können.

Wie üblich gibt es auch einige Spiele, die Game Pass verlassen, in diesem Fall am 31. Juli. Abonnenten haben bis dahin bis zu 20% Rabatt auf diese Titel, also stellen Sie sicher, dass Sie sie spielen oder kaufen, wenn Sie welche behalten möchten.