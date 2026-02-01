Kunimitsu, Roger Jr. und Bob schließen sich Tekken 8 an

HQ

Wie Sie vielleicht wissen, fand das Tekken World Tour Finale am Wochenende in Malmö, Schweden, statt, bei dem 500 Spieler um einen Platz im Finale kämpften. Wir waren dort, um das Event zu sehen, und können berichten, dass die Atmosphäre großartig war, mit vielen bekannten Gesichtern aus der Tekken-Community, nicht zuletzt dem starken Mann der Serie, Katsuhiro Haruda, der von Anfang an beteiligt ist, aber kürzlich zurückgetreten ist und nicht nur die Serie, sondern auch Bandai Namco hinter sich gelassen hat.

Wie bei solchen großen Veranstaltungen üblich, gab es natürlich Ankündigungen, und das Tekken World Tour-Finale bildete da keine Ausnahme. Am Ende des Events wurde ein Trailer für Staffel 3 gezeigt, der drei neue Kämpfer bestätigte: Kunimitsu, Roger Jr. und Bob.

Ersteres und letzteres sind sehr gefragt, während Roger Jr. eine große Überraschung ist. Wir wissen nicht genau, wann sie ankommen werden, aber Kunimitsu wird im Frühling hinzugefügt, Roger Jr. im Sommer und Bob im Herbst. Ein weiterer noch unbekannter Kämpfer ist ebenfalls auf dem Weg und wird nächsten Winter dazustoßen. Das waren jedoch nicht die einzigen Ankündigungen im Video, denn Tekken 8 geht jetzt "zurück zu den Basics".

Wir kennen keine konkreten Beispiele dafür, wie das gemacht werden soll, aber zumindest wird es eine Neuausrichtung geben, und der Kampf wird wieder konventioneller werden. Wenn man sich die Kommentare in den sozialen Medien und auf YouTube anschaut, ist das etwas, worüber die Fans sehr glücklich sind.

Staffel drei beginnt im März, und wir werden natürlich zurückkehren, sobald wir mehr wissen.