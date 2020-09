Kunimitsu lässt sich in Tekken 7 blicken

Das Kampfspiel Tekken 7 ist nicht zuletzt dank seiner engagierten E-Sport-Community zu einem soliden Erfolg geworden, von dem die Entwickler bei Bandai Namco noch immer zehren. Während der Tokyo Game Show wurde ein neuer Trailer für die kommende Saison des Spiels vorgestellt und darin sehen wir eine alte Bekanntschaft. Der beworbene Charakter ist Kunimitsu, die maskierte Kämpferin, die wir bereits in Tekken und Tekken 2 gesehen haben. Sie hat eine lange Pause in der Arena eingelegt, scheint nun aber wieder Kampfgeist getankt zu haben.

Die gute Dame wird einen eigenen Kampfschauplatz namens "Vermilion Gates" erhalten und wir sehen im neuen Video einige ihrer Kampffertigkeiten. Es soll nach ihr noch mindestens eine weitere Figur geben, doch über diese Pläne ist aktuell noch nichts bekannt. Wer nicht den Mut hat, die eigene Kreditkarte zu zücken, der darf eine Reihe kostenloser Upgrades erwarten. Laut Bandai Namco gibt es neue Kampf-Moves, sie wollen Verbesserungen in der Benutzeroberfläche erarbeiten und einige kleinere Anpassungen vornehmen. All das beginnt noch in diesem Herbst in Saison 4 von Tekken 7.