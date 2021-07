Kung-Fu-Action in Sifu erst Anfang 2022

Auch zu Slocaps Kung-Fu-Actionspiel Sifu hatte die State of Play Neuigkeiten im Gepäck. Wer mal wieder Lust hat, es so richtig krachen zu lassen, muss sich voraussichtlich noch bis "Anfang 2022" gedulden. Dann soll Sifu auf Playstation 5, Playstation 4 und dem PC (Epic Games Store) erscheinen. In einem Artikel im Playstation Blog erklärt Slocaps Community Manager Felix Garczynski, wie die Alterungsmechanik des Spiels funktioniert. Ein neues Video am Ende dieser News zeigt die Mechanik in Aktion.

Jedes Mal, wenn Ihr in Sifu sterbt, wird der Protagonist etwas älter. Das bedeutet allerdings nicht, dass Euer Charakter schwächer wird. Garczynski erläutert:

"Es ist wie bei den alten Meistern in klassischen Kung-Fu-Filmen. Umso älter der Charakter wird, desto mehr Skills, Erfahrungen und Wissen hat er gesammelt. Diese Dinge machen ihn zu einem variableren Kämpfer. Gleichzeitig ist es aber auch so, dass Ihr nicht ewig altern könnt. Wird Euer Protagonist zu alt, müsst Ihr irgendwann von vorne beginnen."

Hier geht es zum neuen Gameplay-Trailer: