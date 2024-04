Kung Fu Panda 4 überschreitet die Marke von einer halben Milliarde Dollar an den Kinokassen

HQ

Zu sagen, dass das Jahr 2024 keinen guten Start an den Kinokassen hatte, ist vielleicht ein bisschen untertrieben. Wir haben derzeit ein Drittel des Kalenderjahres hinter uns und nur drei Filme haben den Meilenstein von 500 Millionen US-Dollar überschritten.

Tatsächlich haben nur drei Filme den Meilenstein von 200 Millionen US-Dollar überschritten, denn abgesehen von Dune: Part Two mit über 704 Millionen US-Dollar, Godzilla x Kong: The New Empire mit rund 520 Millionen US-Dollar und jetzt Kung Fu Panda 4 mit 503 Millionen US-Dollar hat kein anderer Film mehr Geld aus Ticketverkäufen generiert als Ghostbusters: Frozen Empire und seine Leistung von 188 Millionen US-Dollar.

Aber das ist richtig, Kung Fu Panda 4 hat jetzt den Meilenstein von einer halben Milliarde Dollar an den Kinokassen überschritten und ist damit einer der größten Filme des Jahres. Da Godzilla x Kong ungefähr zur gleichen Zeit wie Kung Fu Panda 4 debütierte, wird es ein enges Rennen sein, welcher Film am Ende seine Kinolaufzeiten beendet.

Um zu zeigen, wie schlecht die Kinokassen in diesem Jahr bisher abgeschnitten haben, sind insgesamt nur acht Filme über 100 Millionen Dollar geklettert, wobei der achte der sehr schlecht aufgenommene Madame Web war, der knapp über 100 Millionen Dollar einspielte. Das Jahr 2023 hat es geschafft, insgesamt 50 100-Millionen-Dollar-Einnahmen zu liefern, was als allgemeiner Bezugspunkt bedeuten würde, dass es durchschnittlich etwas mehr als 16 100-Millionen-Dollar-Filme pro vier Monate war, etwas, das 2024 bisher nur zur Hälfte geschafft hat.

Danke, Box Office Mojo.