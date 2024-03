Kung Fu Panda 4 soll nur ein Budget von 85 Millionen US-Dollar haben

HQ

In den meisten Fällen werden Filme (wie Spiele) immer teurer in der Produktion. Zumindest ist das in der Regel der Fall, wie Variety nun berichtet hat, dass Kung Fu Panda 4 ein Budget hatte, das deutlich geringer war als bei jedem der drei vorherigen Filme.

Es wird erwähnt, dass Kung Fu Panda 4, der am 28. März in Großbritannien in die Kinos kommt und bereits an diesem Wochenende in verschiedenen anderen Regionen der Welt in die Kinos kommt, von DreamWorks mit einem Budget von nur 85 Millionen US-Dollar entwickelt wurde. Klingt immer noch nach viel Geld, oder? Nun, Kung Fu Panda 1, 2 und 3 kosteten jeweils etwa 150 Millionen Dollar, was die Frage aufwirft, warum der vierte Teil der Serie so viel weniger Geld zum Spielen hatte.

Bisher ist unklar, ob dieses reduzierte Budget zu Gunsten von Universal Pictures wirken wird oder nicht, da keine bewerteten Kritiken für den Film veröffentlicht wurden und der Film ebenfalls noch nicht uraufgeführt wurde.