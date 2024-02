Kung Fu Panda 4 meets Dune: Part Two im neuen Trailer

HQ

Nur noch zehn Tage bis zur Premiere von Kung Fu Panda 4 haben wir nun einen neuen Trailer zum Film, der in erster Linie eine Parodie auf Dune: Part Two bietet. Hier treffen wir Po irgendwo in einer Wüste, was uns sofort an Arrakis erinnert, wo er alleine umherwandert und "genau die richtige Menge an Würze" genießt.

Schaut es euch unten an, wir bekommen auch einen Blick auf einige andere Szenen (einschließlich eines Kampfes mit dem Chamäleon), die sehr deutlich machen, dass der oft punktgenaue Humor der Serie immer noch da ist. Der Film feiert am 8. März Premiere.